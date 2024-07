L’Atelier du partage remporte un Prix Écoresponsabilité 2024

Les entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent ont été récompensées lors de la première édition du Prix Écoresponsabilité 2024, une initiative d’Économie sociale Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) Bas-Saint-Laurent, présentée par Desjardins Bas-Saint-Laurent.

« Le respect de l’environnement, la lutte aux changements climatiques et le développement durable sont au cœur des préoccupations des entreprises de la région », souligne le comité d’analyse.

L’Atelier du partage de Saint-Pascal a remporté le deuxième prix et une bourse de 3000 $ pour son initiative de revitalisation des rejets textiles en mycomatériaux. Ce projet se distingue par l’importance de son impact sur la réduction des rejets textiles au Bas-Saint-Laurent, et par l’innovation scientifique mettant en valeur le champignon, un produit phare de la région. Le partenariat stratégique développé avec le centre collégial de transfert technologique Biopterre est également salué. « Cette initiative offre de potentielles retombées dans un secteur où les débouchés sont plutôt limités », explique le comité d’analyse.

Les autres lauréats

Le premier prix et une bourse de 5000 $ ont été décernés à la Ferme coop du Moulin de Saint-Clément, dans la MRC des Basques, pour ses efforts de réduction de l’empreinte carbone. L’entreprise a réussi à diminuer ses émissions de CO 2 de 10 tonnes en 2024, malgré une empreinte carbone déjà inférieure de 30 % à la moyenne des entreprises agricoles. La possibilité de transférer les apprentissages issus de cette initiative à d’autres entreprises du même secteur, et l’engagement de l’ensemble des membres de l’équipe sont également reconnus.

Le troisième prix, accompagné d’une bourse de 1000 $, a été attribué au Centre communautaire de Saint-Valérien, dans la MRC Rimouski-Neigette, pour son projet Les valeureux rhizomes. Ce projet environnemental se distingue par son impact sur le vieillissement de la population, la diminution du gaspillage alimentaire, la réduction des émissions de GES, et l’amélioration du tissu social de la communauté. La diversité et la pertinence des maillages développés, et le caractère exportable de l’initiative au sein d’autres collectivités rurales de la région sont également remarqués.

Au total, douze dossiers ont été soumis.