Le 24 janvier, Journée internationale de l’éducation

L’éducation, un mot maintes fois entendu depuis quelques mois avec la grève du personnel enseignant et de soutien. Bien que les moyens de pression aient été justifiés, durant ce moment de revendications et de négociations, des milliers d’enfants et d’adolescents ont été privés d’un droit fondamental, le droit à l’éducation. Qu’en est-il de l’éducation?

Selon Le Robert, l’éducation est « la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain et les moyens pour y parvenir. » Il est donc opportun de penser que pour assurer un développement global de l’humain, l’éducation doit se présenter sous plusieurs formes.

Dès la naissance, l’enfant apprend. Pendant qu’il développe sa conscience, son identité, sa personnalité, il reçoit diverses formes d’éducation, que ce soit sur le savoir-être, le savoir-vivre ensemble, sur les développements cognitifs, physiques, émotionnels, intellectuels, professionnels, etc.

Tout au long de sa vie, l’humain apprend, se développe et grandit. Cependant, tous n’ont pas la même capacité d’apprentissage, de rétention des informations. Pour certaines personnes, il faut plus de temps, plus d’accompagnement et d’encouragement.

Il est connu que l’éducation est un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, améliorer la santé, faire progresser l’égalité hommes-femmes, et assurer la paix et la stabilité. Comme le disait Mandela, pour lutter contre la pauvreté, apprenez-leur à lire. À cela s’ajoute l’éducation sociale, celle qui permet une meilleure intégration de l’individu dans la société. Par conséquent, celle qui permet à l’individu d’améliorer ses conditions de vie.

Apprentissage du marché de l’emploi

Dans notre société, occuper une place sur le marché du travail est essentiel. Pour cela, les Ateliers Mon-Choix accueillent les étudiants de l’École secondaire Chanoine-Beaudet inscrits au programme de Formation préparatoire au travail.

Accompagnés de l’enseignant, les jeunes vivent, selon un horaire établi, une expérience de travail dans un milieu sécurisant, tout en développant les compétences nécessaires au marché du travail.

Nous proposons également un volet qui s’adresse principalement aux jeunes de 16 à 35 ans, grâce au Projet de préparation à l’emploi (PPE) du gouvernement du Québec. Ce projet s’adresse à toute personne sans emploi, ou qui éprouve des difficultés à intégrer un emploi, et qui désire améliorer sa situation.

Aux Ateliers Mon-Choix, les participants expérimentent divers plateaux de travail dans un contexte réel de travail, tout en étant encadrés par une intervenante spécialisée en intégration socioprofessionnelle.

La durée de participation au PPE est de 20 semaines, à raison de 20 heures par semaine. Une compensation financière est offerte aux personnes participantes, grâce à la contribution du gouvernement du Québec, et en partenariat avec Projektion 16-35.

Avec l’appui de ces programmes, les participants repartent avec une plus grande estime de soi, une meilleure confiance en soi, et un bagage pour entreprendre une vie professionnelle.

Collaboration spéciale : Monique Côté