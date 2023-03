Le 5 à 7 sur le repreneuriat très apprécié

Le 21 mars avait lieu le 5 à 7 entrepreneurial de la Chambre de commerce et d’industrie de Montmagny (CCIM), en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et Mallette S.E.N.C.R.L. Les panélistes pour le repreneuriat au féminin ont eu le bonheur de répondre aux questions de l’animateur, David Fiset McGrath, directeur principal en gestion stratégique des ressources humaines de chez Mallette. Pour l’occasion, près d’une trentaine de personnes étaient présentes.

Les panélistes présentes étaient Alexandra Lemieux, vice-présidente de Vitrerie L.C., Valérie Rancourt-Grenier, vice-présidente des ressources humaines chez Groupe LG Cloutier, et Marie-Pier Leblanc-Picard, propriétaire du volet électricité chez Groupe Corriveau. Ce panel a raconté avec passion et véracité leur parcours de repreneuses.

« J’ai habituellement la chance en tant que présidente de la CCIM d’assister à des événements incroyables et instructifs, menés par des entrepreneurs de qualité et de talent. Ce soir, j’ai pu partager ce moment en présentant mon propre parcours, mais en plus, accompagnée de deux femmes entrepreneures incroyables aux histoires phénoménales. Nous sommes trois gestionnaires dont le chemin a été totalement différent, mais qui avons mené à une histoire de repreneuriat surprenante. Nous sommes toutes les trois dans un domaine non typique de notre genre : la construction et les manufactures ne sont pas normalement féminines, mais je suis fière d’avoir pu démontrer que notre touche féminine a toute son importance dans ces milieux », mentionne Alexandra Lemieux, présidente de la CCIM.

« Il est important en tant que femme d’affaires de démystifier notre rôle dans des entreprises non typiquement féminines, mais aussi d’expliquer qu’il n’y a pas de mauvais chemin, seulement plusieurs trajets différents qui mènent immanquablement à de beaux succès. Je suis heureuse d’avoir participé à cet événement afin de partager mon expérience avec deux autres entrepreneures semblables », souligne Valérie Rancourt-Grenier, administratrice de la CCIM et participante à cette activité.

Le prochain événement de la CCIM aura lieu le 5 avril 2023 au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Ce sera le dîner-conférence Signature Danièle Henkel : l’entrepreneuriat humain présenté par la CCIM et EVOL. Il est toujours de temps de s’inscrire au https://www.ccmontmagny.com/fr/evenements.