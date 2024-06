Le BAPE étudie un projet éolien dans notre région

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), a débuté ce lundi l’audience publique sur le projet de parc éolien dans notre région. Cette audience publique est structurée en deux parties distinctes.

La première partie vise à permettre aux participants et à la commission de s’informer sur le projet. Elle se déroulera en présence de l’initiateur du projet, et des personnes-ressources convoquées pour répondre aux questions du public et de la commission.

Durant l’audience publique, toute personne intéressée pourra poser ses questions après s’être inscrite au registre disponible sur place et à distance. Des séances supplémentaires pourront être ajoutées en fonction de la participation publique et des besoins de la commission.

La deuxième partie débutera le 23 juillet. Elle permettra à toute personne de s’exprimer sur le projet devant la commission, que ce soit pour résumer son mémoire ou par une présentation verbale. L’ensemble de la documentation relative au projet est accessible sur le site Web du BAPE.

Sur son site Internet, le BAPE explique que le projet de parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk, situé principalement en milieu forestier sur des terres publiques dans les MRC de Kamouraska, de Témiscouata et de Rivière-du-Loup, est mis de l’avant par Énergie éolienne PPAW. Il s’agit d’un partenariat à parts égales entre Invenergy Canada et l’Alliance de l’énergie de l’Est. Cette dernière est composée de plusieurs MRC des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, des MRC de Montmagny et de L’Islet, ainsi que de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

À terme, ce projet prévoit la construction de 56 éoliennes d’une hauteur de 200 mètres, qui posséderaient chacune une puissance de 6,2 MW, pour une puissance totale de 349,8 MW. Outre les éoliennes, d’autres infrastructures seraient nécessaires, comme un réseau de chemins, un poste de raccordement au réseau d’Hydro-Québec, et un réseau collecteur qui serait majoritairement souterrain.

Le projet, dont le coût de réalisation est estimé à environ 1 milliard $, pourrait créer jusqu’à 300 emplois directs durant la phase de construction, et 23 emplois permanents pour l’exploitation et l’entretien du parc éolien. La mise en service est prévue en 2026.

La commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat, et doit remettre son rapport au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, au plus tard le 10 octobre 2024. Le ministre aura ensuite 15 jours pour rendre le rapport public.

Les audiences publiques se déroulent à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, au salon Lucien-Levesque, 171, rue Fraser. Les audiences seront également diffusées en direct sur le site Web et sur la page Facebook du BAPE.