Le Café culturel L’Ilette fait dans le jazz

Depuis son ouverture le 1er octobre dernier, lors des journées de la culture, le Café culturel L’Ilette s’est taillé une place dans le cœur de beaucoup de citoyens, de visiteurs et de passants pour son accueil, ses activités, et l’atmosphère tantôt festive, tantôt rassembleuse, pleine de douceur, de beauté et de partage.

Le prochain spectacle aura lieu le 10 mai prochain, en formule 5 à 7, avec l’artiste invitée Lucie Roy dans une ambiance jazz lounge. Accompagnée de ses talentueux musiciens, Denis Boulanger au piano, et Daniel Marcoux à la contrebasse, l’autrice-compositrice-interprète offrira un répertoire très varié incluant de grands classiques du répertoire jazz américain.

Depuis plusieurs années, cette artiste québécoise multidisciplinaire bilingue chante, compose et arrange ses propres œuvres où s’entremêlent le jazz, la pop et la musique symphonique. On la remarque particulièrement dans les années 90 à titre de compositrice et de chanteuse, lors des festivals de jazz à Montréal, Québec et Rimouski, et lors de l’émission en direct Jazz sur le vif produite et diffusée par Radio-Canada à l’échelle nationale. Elle présente aussi avec son quintette homonyme des spectacles hommages à Cleo Laine et à George Gershwin.

En 2014, elle présente en première mondiale son œuvre symphonique écrite pour 55 musiciens, Jérémie à la poursuite de ses rêves, à la salle Louis-Fréchette du Grand théâtre de Québec avec l’Orchestre symphonique de Québec. Elle obtient cette même année le titre de compositrice agréée du Centre de musique canadienne.

Son catalogue contient une collection de 23 chansons jazz feutrées écrites avec son complice, l’écrivain, mélomane et animateur radiophonique de Montréal Stanley Péan.

Source : Corporation des Arts et de la culture de L’Islet