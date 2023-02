Le camping municipal Rocher Panet s’offre un prêt-à-camper

Le camping municipal Rocher Panet de L’Islet aura sur son site un prêt-à-camper qui s’apparente à une minimaison, en location dès la prochaine saison estivale. L’investissement s’élève à 50 000 $ pour la Municipalité de L’Islet, propriétaire du camping.

« On avait déjà une roulotte en location, mais qui était devenue désuète. On a regardé les options, et c’était beaucoup plus rentable pour la Municipalité d’aller vers cette option, car la durée de vie d’un prêt-à-camper est équivalente à celle d’une maison », a indiqué Marie Joannisse, directrice générale à la Municipalité de L’Islet.

Un seul prêt-à-camper est prévu pour le moment, malgré l’engouement pour ce type d’hébergement alternatif. Ce dernier sera installé de façon à offrir une vue imprenable sur le Saint-Laurent. Pouvant accueillir quatre personnes, il offrira toutes les commodités qu’on retrouve habituellement dans une roulotte, avec deux chambres, une en mezzanine et l’autre au rez-de-chaussée.