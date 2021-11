Le Cégep célèbre ses diplômés 2021

Dans une formule en présence restreinte, pour respecter le contexte sanitaire actuel, leur réussite a été célébrée avec quelques parents, enseignants et membres du personnel. « Cette cérémonie touchante vient marquer la fin d’un parcours où les étudiants ont particulièrement eu à faire preuve de résilience et de persévérance dans un contexte changeant et de l’enseignement à distance », déclare Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.