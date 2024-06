Le Cégep honore ses employés

Le Cégep de La Pocatière a tenu récemment sa Soirée reconnaissance, rendant hommage aux employés des campus de Montmagny, de La Pocatière et du Témiscouata pour leurs années de service. L’événement a célébré les employés ayant atteint des jalons importants entre 5 et 35 ans de service, tout en honorant une dizaine d’employés récemment retraités ou sur le point de l’être. Plus de 170 employés se sont réunis pour célébrer près de 60 collègues.

La soirée a été marquée par des hommages individuels permettant à chaque invité de recevoir un cadeau symbolique, et de participer à la traditionnelle photo avec les membres de la direction. Pascale Boucher, directrice des ressources humaines, a souligné l’importance de cette reconnaissance. « Nos employés sont notre plus grande richesse, et c’est important de prendre un moment dans l’année pour leur témoigner à quel point ils sont essentiels, et à quel point nous sommes reconnaissants de compter sur leur présence dans notre équipe. Chacun à sa façon, peu importe son domaine d’expertise, contribue à déployer le plein potentiel de notre équipe et de notre institution. »

Les personnes honorées comprennent les retraités Danielle D’Amours, Marie-Claude Deschênes, Claude Dufour, Denis Guérette, Claude Harvey, Guy Labrie, Lise Martin, Suzie Mignault, Marie Pelletier, Lynne Picard, Donald Ruest et Carole Soucy. Pour leurs 35 ans de service, Michel Forget, Gilles Houle et Jean Poulin ont été reconnus.

Nadine Bélanger et Francis Turcotte ont été célébrés pour 30 ans de service. Les employés Jean-François Charron, Diane Lévesque et Nadine Mercier ont marqué leurs 25 ans de service. Ceux ayant 20 ans de service sont Mélanie Bouchard, Josée Gagnon, Lyne Morin, Christian Noël et Mathieu Rivest.

Les employés fêtant 15 ans de service incluent Matthew Barker, Vanessa Cadrin, Sarah Chouinard, Stéphane D’Amours, Véronique Desbiens, Isabelle Deschamps, Jérôme Lachance, Jean Larochelle, Phillip Laterreur, Corinne Marois, Josiane Martin, Sandrine Nicolas, Sandra Paquet, Louise Pelletier, Louise Richard et Valérie Thibault. Jonathan Bélisle, Benoît Blanchet, Geneviève Boudreau, Myriam Drolet-Lambany, Pascal Larouche, Stéphane Mayrand et Martin Vallières ont été honorés pour leurs 10 ans de service. Enfin, ceux ayant atteint 5 ans de service sont Dorothée April-Malenfant, Pierre-Luc Boily, Samuel Collard, Mariève Giroux-Talbot, Esther Landry, Audrey Lizotte, Marie-Ève Paquet, Julie Simoneau et Michel Thiboutot.

La soirée a été une belle occasion de reconnaître le dévouement de ceux qui contribuent à faire du Cégep de La Pocatière une institution dynamique et engagée.