Le centre multidisciplinaire Rebond inaugure ses installations

Le centre multidisciplinaire Rebond, situé à l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska, a procédé le vendredi 10 novembre dernier, à l’inauguration officielle de ses installations intérieures.

Bien que le montage financier de l’endroit n’ait pas été complètement dévoilé, on sait toutefois que la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska a participé au projet par l’entremise du Fonds du Grand Mouvement Desjardins avec une somme de 70 000 $.

La Municipalité de Saint-Germain a quant à elle octroyé un montant de 20 000 $ pour la modernisation du système de chauffage de l’église. L’école de cirque a également bénéficié, en 2022, des services de la plateforme de sociofinancement de La Ruche afin d’ouvrir ses portes, et ce, avec un montant obtenu de 58 680 $ alors que son objectif initial était de 55 000 $.

« Je suis très heureux de voir ce type d’installation qui fait non seulement rayonner notre municipalité, mais également la région en entier. On reconnaît ici la vision et la détermination des gens à l’origine du projet, qui nous rappelle la détermination des gens du village qui ont construit à l’époque l’église sans la permission de l’autorité ecclésiastique du temps. Il fallait faire preuve d’entêtement, puisque la population a attendu dix ans avant d’avoir un prêtre », a fièrement déclaré Roger Moreau, maire de Saint-Germain-de-Kamouraska.

Le projet de centre multidisciplinaire à Saint-Germain a pris son envol lorsque la Fabrique, en 2021, a décidé de fermer l’église, faute de fidèles. Par la suite, cette dernière a été cédée gratuitement au Cirque de la Pointe-Sèche. Toutefois, il s’agit de la seconde mouture du projet pour cet établissement qui servait jusqu’à tout récemment comme lieu de culte pour les pratiquants catholiques du secteur.

« Le désir de mettre sur pied un espace collaboratif à l’église de Saint-Germain était dans les airs depuis 2013, puisqu’on souhaitait y aménager un gymnase d’escalade, un espace de travail collaboratif et un centre communautaire. Finalement, en 2019, le projet a avorté, car on voyait un tout petit peu trop grand. Malgré cela, le Cirque a repris la balle au bond et nous y voilà », a expliqué Élyme Gilbert, président du conseil d’administration du centre multidisciplinaire Rebond, heureux d’avoir ainsi contribué à réinventer la vocation de l’église.

L’offre de service

Le centre multidisciplinaire Rebond abrite une école de cirque, un secteur avec de l’équipement d’entraînement et des haltères, un gym d’escalade de bloc, un trampoline — tous situés à l’endroit où les bancs d’église étaient naguère placés. De plus, un atelier de poterie remplace désormais la sacristie, derrière.

L’école de cirque, qui est la suite logique du succès obtenu par le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska, offrira des ateliers d’initiation ainsi qu’une offre pour les sorties scolaires et les camps d’été, tout en rendant disponibles les lieux pour des résidences de création.

D’autres projets en vue

Selon Emmanuella Razgui-Alain, coordonnatrice des activités du Centre multidisciplinaire Rebond, rencontrée sur place par Le Placoteux, d’autres projets sont sur la table afin d’ultérieurement bonifier l’offre de service, dont l’achat d’autres appareils de conditionnement physique.

« Je suis vraiment excitée de prendre part au projet, et, en plus, on a une grande volonté de développement de l’endroit. Bienvenue à tous ! », a-t-elle conclu.