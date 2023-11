Le CFP Pavillon-de-l’Avenir est partenaire d’un lycée spécialisé en construction

Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir a ratifié aujourd’hui une nouvelle entente de partenariat, et ce, avec le Lycée Martin Nadaud, un établissement d’enseignement français spécialisé dans les métiers de l’architecture, de la construction et de l’énergie. Cette entente s’inscrit dans le cadre des actions déployées par le CFP Pavillon-de-l’Avenir pour faire connaître son offre de formations à l’internationale dans le but d’admettre de nouveaux élèves dans ses programmes d’études.

Cette collaboration favorisera la mise en place de projets de mobilité internationale entre les deux établissements d’enseignement professionnel. Elle permettra également au CFP Pavillon-de-l’Avenir de promouvoir ses programmes d’études aux lycéens intéressés par des études au Québec.

« Nous sommes heureux de signer aujourd’hui ce partenariat avec le Lycée Martin Nadaud, un établissement qui présente un choix de programmes d’études de qualité, qui correspondent aux nôtres », a souligné Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

« L’apport des étudiants étrangers au sein de notre centre de formation professionnelle est essentiel, dans la mesure où il permet de conserver notre expertise et perpétuer la qualité de nos formations. Nous nous donnons aussi le mandat de répondre aux besoins en main-d’œuvre de notre milieu, affecté par la pénurie. Cette entente est un exemple de plusieurs gestes mis de l’avant pour garder nos programmes bien vivants », a-t-il ajouté.

Stage d’études outre-mer

Concrètement, deux projets d’échanges découleront directement de ce partenariat. Tout d’abord, sept élèves du CFP Pavillon-de-l’Avenir étudieront leur métier au Lycée Martin Nadaud, et ce, pendant trois semaines en février 2024. Ils prendront alors part aux cours réguliers correspondants à leur domaine respectif d’études, c’est-à-dire charpenterie-menuiserie et électricité. « Des élèves de notre centre participeront pour la première fois à des stages internationaux d’études dans le domaine de la construction. Ils pourront ainsi découvrir des techniques de travail spécifiques à la France et, par le fait même, accroître leur connaissance du métier », a expliqué Benoit Ouellet, directeur du CFP Pavillon-de-l’Avenir.

Le deuxième projet de mobilité internationale relié à cette entente aura lieu au printemps. Le CFP Pavillon-de-l’Avenir accueillera alors six finissants du Lycée Martin Nadaud. À leur tour, ces élèves intégreront des cours reliés à leur domaine d’études. « Depuis nombre d’années, nos élèves ont l’occasion de participer à des projets de mobilité européenne. Depuis peu, grâce au soutien de nos organisations étatiques, la porte vers l’internationale s’est ouverte. L’expérience en terre québécoise est donc une première pour nous et nous sommes heureux de nous associer avec le CFP Pavillon-de-L’Avenir pour la vivre », a soutenu Véronique Dassy, proviseure du Lycée Martin Nadaud.

Partenaires

Afin de rendre le séjour des élèves en France possible, le CFP Pavillon-de-l’Avenir a obtenu une bourse de mobilité en formation professionnelle de 13 500 $ des Échanges Azimut ainsi que le soutien financier de CB4S, un entrepreneur en construction. Le centre peut également compter sur la collaboration de l’Association régionale de la construction du Québec (ACQ) en tant que promoteur du projet.

Source : Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir