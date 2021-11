Le Cinéma du monde : de retour pour le bonheur des cinéphiles

Montmagny Accueille, en collaboration avec Les Arts de la scène de Montmagny et le Gouvernement du Québec, relance la populaire série « Cinéma du monde »à l’affiche au cinéma de Montmagny présenté par Desjardins de la MRC de Montmagny.

L’équipe de Montmagny Accueille se dévoue à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants dans la MRC de Montmagny. Au fil des années, ils ont accompagné plus de 250 personnes immigrantes provenant de plus de 30 pays différents. Le mandat de Montmagny Accueille est de permettre aux nouveaux arrivants de s’intégrer dans leur nouveau milieu en offrant, entre autres, de l’accompagnement personnalisé, des ateliers de réseautage et des activités variées. L’équipe travaille également à sensibiliser la population locale aux enjeux de l’immigration.

La série cinématographique « Cinéma du monde » atteint exactement les objectifs de rencontre et d’inclusion visés par l’organisme affilié à la MRC de Montmagny. Lors de ces représentations cinématographiques mensuelles, la population de la région de Montmagny-L’Islet et ses nouveaux arrivants pourront se côtoyer et échanger. Les films présentés en langue étrangère, toujours sous-titrés en français, permettront aux nouveaux arrivants de vivre, pour la plupart, l’expérience complète du cinéma dans leur langue maternelle tout en restant dans la région.

« Nous croyons qu’aller au cinéma favorise les échanges entre les gens. C’est d’ailleurs ce qui se passe à l’entrée et à la sortie de nos salles alors que les gens discutent de ce qu’ils viennent voir ou de ce qu’ils ont vu. Nous souhaitons donc que le Cinéma du monde produise cet effet en plus de permettre aux gens issus de l’immigration de retrouver un peu de leurs pays d’origine l’espace d’un moment, et peut-être même leur donner l’occasion de parfaire leur français. De leur côté, les résidents de Montmagny pourront voyager en images et se familiariser avec de nouvelles cultures et de nouvelles langues telles que l’anglais, l’espagnol ou encore l’arabe », exprime Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny.

« C’est un très grand plaisir pour Montmagny Accueille de collaborer avec les Arts de la scène de Montmagny dans le cadre d’un projet qui vise à favoriser les échanges et rapprochements interculturels, sensibiliser la population locale aux enjeux de l’immigration et mettre en valeur le cinéma réalisé à l’étranger » de dire Josée Lemieux, Agente d’accueil et d’intégration pour Montmagny Accueille.

Plusieurs entreprises de la région emploient des nouveaux arrivants et le « Cinéma du monde » devient une très belle activité à offrir à leurs employés. L’implication du milieu de travail est importante pour ces personnes, pour qui le milieu de travail est le seul endroit de socialisation.