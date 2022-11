Le code de bonne conduite : un programme pour contrer l’intimidation

Chez les jeunes tout comme les moins jeunes, l’intimidation existe. Comment l’identifier et la contrer ? Pourquoi mettre en place un code de conduite au sein des clubs FADOQ des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RQCA) ?

L’intimidation est un sujet d’actualité qui nécessite d’être abordé. Depuis 2017, le réseau FADOQ aborde ce thème lors de conférences Aîné-Avisé afin de sensibiliser les aînés à cet enjeu.

Dernièrement, le réseau a également mis sur pied un comité de professionnels ayant pour mandat d’outiller, de développer des stratégies et d’agir sur ce problème d’ordre social. L’intimidation n’a pas sa place au sein de notre organisation, et nous prenons des mesures pour enrayer de tels comportements. Pour la FADOQ, il importe de compter sur la collaboration de tous afin de promouvoir un climat favorable au bien-être de nos aînés.

En conformité avec les fondements de notre organisation, la FADOQ-RQCA a élaboré un nouvel outil de prévention, d’identification des situations et de sensibilisation qui s’adresse à tous les gens impliqués, qu’ils soient dirigeants, administrateurs, bénévoles ou membres. Un Code de conduite a donc été rédigé afin de répondre à ces besoins et ainsi favoriser un climat positif, en plus d’assurer l’adoption de comportements adéquats. Le concept de cet outil a été établi en parallèle avec la conduite automobile ; ainsi, les participants sont invités à rester sur la bonne voie et à éviter de franchir la ligne.

Grâce au Code de conduite, nous voulons nous assurer que tous ceux qui participent aux activités sentent qu’ils ont leur place et qu’ils soient bien accueillis. Nous avons remis à chaque club une pochette qui comprend un guide de référence, un processus de gestion des plaintes, un formulaire de plainte, un tableau des différents types de maltraitance, ainsi qu’un guide de ressources. De plus, une affiche et des dépliants ont été remis afin d’informer sur les comportements à privilégier et ceux à proscrire. Lors de nos derniers rassemblements de secteurs, la FADOQ-RQCA a présenté le Code de conduite aux 500 dirigeants de clubs présents.

Rappelons que le réseau FADOQ a pour mission de favoriser le mieux-être et l’épanouissement des personnes de 50 ans et plus. Pour ce faire, nous offrons des activités, des programmes et des services, en plus de défendre les besoins et les droits des aînés auprès de différentes instances. Inscrit dans notre ADN, nous avons toujours le souci de placer les personnes aînées au centre de toutes nos actions. Souhaitons-nous de voir cet aspect qu’est l’intimidation diminuer, voire disparaître de nos milieux de vie.

Guy Bonneau, président FADOQ — régions de Québec et Chaudière-Appalaches