Le Comptoir Gourmand déménage à Saint-Pascal

Le Comptoir Gourmand, anciennement situé à Kamouraska, aura dorénavant pignon sur rue à Saint-Pascal. Le café vendant des pâtisseries et des sandwichs voulait opérer dans un local plus grand et mieux adapté à ses besoins. On prévoit une réouverture vers la fin du mois du juin.

Le projet d’agrandissement trottait depuis quelques années dans la tête de Caroline et Bianca Cyr, mère et fille, surtout au niveau de l’espace dans la cuisine. « On était installé dans un espace assez restreint, où il n’y avait pas de possibilité d’agrandir. On n’avait pas assez d’espace pour acquérir du matériel de production pour être capable de pallier le manque de main-d’œuvre », exprime Caroline Cyr. La superficie disponible ne convenait plus aux besoins de production.

Le nouvel espace favorisera une ouverture sur douze mois. Sur le plan personnel, les Cyr croient que ce changement leur permettra « de vivre ». « Ça nous permet d’avoir un salaire annuel, et d’engager de la main-d’œuvre qualifiée sur une base annuelle », explique Bianca Cyr, donc « d’avoir un rythme de vie un peu normal, avec des familles », renchérit sa mère.

Une « solution gagnante »

Le Comptoir Gourmand jouira d’un espace presque deux fois plus grand que la superficie de leur ancien local à Kamouraska. Selon les Cyr, il y aura « un peu plus » de places assises, mais la différence paraîtra surtout au niveau de la cuisine.

En ce qui concerne l’offre, elle restera sensiblement la même. « Les gens s’attendent à retrouver ce qu’on avait, indique Caroline Cyr. On garde vraiment le même créneau, parce que ça fonctionnait. On ne change pas une solution gagnante. » Cependant, la boutique mettra de l’avant plus de produits locaux, et commencera à vendre des plats préparés.

La date exacte de la réouverture reste toujours à déterminer puisqu’elle repose sur des facteurs comme l’arrivée du matériel de production pour la cuisine. Le duo affirme toutefois que les travaux de rénovation « avancent très bien ».

Bien que le Comptoir Gourmand soit nouveau à Saint-Pascal, Caroline et Bianca Cyr se disent déjà connues dans le coin par le biais de leurs légumes de serre. Xavier Frève, frère de Bianca Cyr et également copropriétaire du café-boutique, vend ces produits à l’entrée de la ville depuis plusieurs années.