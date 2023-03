Le CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup aux premières loges des Jeux du Québec

Le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup, par le biais de son personnel et de ses élèves, s’implique de nombreuses façons dans le bon déroulement des Jeux du Québec qui se tiennent à Rivière-du-Loup, jusqu’au 11 mars 2023. À Saint-Pascal, l’école primaire Monseigneur-Boucher et l’école secondaire Chanoine Beaudet servent de lieux d’hébergement. L’école polyvalente La Pocatière de son côté pourrait être utilisée par l’organisation des Jeux si une tempête ou une urgence survenait. La préparation de cet événement remonte à plusieurs mois pour l’équipe de planification menée par David Ouellet, coordonnateur des Services éducatifs jeunes au centre de services scolaire. « Nous agissons à plusieurs niveaux, par exemple à l’hébergement, alors que des milliers de jeunes dorment dans nos écoles. Aussi, nos cuisines servent de lieux de production de repas et de collations. Nos équipes des ressources matérielles et de la conciergerie ont d’ailleurs déployé et déploieront beaucoup d’efforts tout au long de l’événement », a-t-il souligné.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup