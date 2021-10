Le Défi Everest amasse plus de 136 000 $ pour les organismes

Le Mois de l’Everest ayant pris fin le 30 septembre dernier, l’heure est maintenant venue pour le Défi Everest de dévoiler les résultats de la dernière année. C’est un montant de 136 371 $ qui a été amassé tout au long de l’édition 2021 à la fois grâce aux Camps de l’Everest et au Mois de l’Everest.

Entre janvier et août, les participants des Camps de l’Everest ont permis de cumuler plus de 21 000 $ dont 9 816 $ seront distribués aux différents organismes régionaux choisis par les ambassadeurs du Défi. La balance sera remise à la Fondation du Défi Everest qui permettra à l’organisme d’assurer la pérennité de celui-ci et de remettre à 100 % les dons amassés par les équipes pendant le Mois de l’Everest aux organismes choisis.

D’ailleurs, pendant le Mois de l’Everest, ce sont plus de 115 000 $ qui ont été récoltés grâce à l’engagement des participants et des équipes. Ce montant sera distribué dans plusieurs régions au Québec, dont 74 415 $ au Bas-Saint-Laurent.

« Cette année a été celle de tous les défis. Nous espérions pouvoir tenir une édition en présentiel, mais avons finalement choisi de maintenir nos activités strictement en mode virtuel. Malgré tout, nous sommes heureux de la réponse obtenue de la part des équipes. Nous avons senti l’élan de générosité et nous croyons fortement que les dons permettront aux organismes d’élever leur mission », explique Yvan L’Heureux, président du Défi Everest.

Rappelons que le défi du Mois de l’Everest consiste à gravir l’équivalent des 8 848 mètres de l’Everest en équipe de 5 à 20 personnes. Plusieurs équipes ont fait preuve de dépassement et ont même doublé, triplé, voire même plus l’objectif de dénivelé. L’équipe du Défi Everest est toujours agréablement surprise et émue de toutes les belles réalisations que les participants réussissent à accomplir.

L’organisation du Défi Everest regarde déjà vers 2022 alors que cette année marquera la 10e édition de l’événement. Plusieurs idées sont déjà en réflexion pour souligner ce jalon important.

Source : Défi Everest