Le front commun s’exprime sur la Côte-du-Sud

De Montmagny à La Pocatière, les employés du secteur public font front commun sur la Côte-du-Sud. Des centaines d’entre eux ont érigé des lignes de piquetage pour trois jours devant les principaux établissements de santé et d’éducation de la région, à l’instar de ce qui s’observe partout au Québec.

Dans Montmagny-L’Islet, le point de ralliement était l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Des centaines de professionnels de l’éducation des deux MRC s’y étaient donné rendez-vous afin de manifester leur mécontentement. Les professionnels du Centre d’études collégiales de Montmagny étaient aussi de la partie.

Au Kamouraska, les grévistes étaient divisés en deux endroits distincts : le cégep de La Pocatière et le Centre Bombardier. Le premier rassemblait les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien de l’établissement. Le second était le lieu de convergences de tout le personnel des écoles kamouraskoises du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

À eux s’ajoutait l’ensemble des professionnels kamouraskois du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Ensemble, ils ont marché au son des klaxons du Centre Bombardier à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima sur la 6e Avenue Pilote, signe de l’appui de la population à leur égard.

Éducation

Le front commun qui rassemble 420 000 travailleurs du secteur public au Québec s’est exprimé alors qu’un blocage se vit à la table des négociations avec le gouvernement. Ce dernier, contrairement à ce qu’avance la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel, ne serait pas uniquement dû à l’offre salariale du 29 octobre dernier, bien que celle-ci soit considérée comme étant « dérisoire ».

« Mais n’en déplaise à Mme Lebel, le salaire fait partie des conditions de travail. Qualifier de généreuse une augmentation de 10,3 % alors que l’inflation sera autour de 18 % pour la même période, c’est franchement insultant », a déclaré le président du Syndicat du personnel de soutien scolaire Bellimont, Samuel Fortin.

Patricia Gamache, représentante du préscolaire pour le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, parle de ratios autour de 18 élèves dans les classes, alors que ceux-ci tournent à l’heure actuelle entre 18 et 26 élèves, tout dépendant si la classe se trouve en milieu défavorisé ou non.

Selon elle, une telle mesure permettrait aux enseignants de mieux aider les élèves en difficulté, mais aussi d’accompagner davantage les élèves performants qui se retrouvent parfois, bien involontairement, laissés pour contre compte tenu de l’ampleur de la tâche.

« On manque de ressources spécialisées en soutien dans les classes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes. Nous n’avons jamais eu autant d’enfants de quatre ans avec des difficultés de langage. La tâche est devenue telle que des enseignants d’expérience qui ont plus de 20 ans de métier choisissent de quitter la profession », poursuit-elle.

Ces propos trouvent écho jusque dans le centre de services scolaire voisins. Dans une enquête réalisée le printemps dernier, les enseignants œuvrant pour le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud ont indiqué que plus du tiers du temps de classe passe exclusivement dans la gestion de classe et des difficultés inhérentes à celle-ci.

« Seulement 66 % du temps d’enseignement est considéré de qualité par nos membres. Ramené sur une année, c’est l’équivalent de 60 jours d’enseignement perdu. Ce n’est pas pour rien que la tâche et la composition de la classe sont au cœur de nos revendications », a ajouté le président du Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud, Pascal Côté.

Même au collégial, les enseignants réclament une meilleure reconnaissance des différents aspects qui composent aujourd’hui leur tâche. Guillaume Dufour, président du Syndicat des enseignantes et enseignants des campus de La Pocatière et de Montmagny, le souligne à gros trait et s’inquiète dans ce contexte des conséquences sur l’enseignement offert aux étudiants.

« Il est aussi question de protéger et de promouvoir la mission du réseau collégial pour garantir l’accessibilité à une éducation supérieure de qualité », dit-il.

Santé et services sociaux

De concert avec les employés du milieu de l’éducation, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a aussi dénoncé les dernières offres salariales gouvernementales qui « appauvrissent » les travailleurs dans le contexte inflationniste actuel.

« Notre convention collective est échue depuis le 31 mars dernier. Dans son offre, le gouvernement ne tient même pas compte de l’inflation réelle de 7,2 % vécue l’an dernier. Déjà, avec notre dernière convention, nous nous sommes appauvris, et la dernière proposition de 2% la première année et 1,5 % les années subséquentes nous appauvriraient tout autant », a rappelé Simon Dubé, représentant national de l’APTS pour le Bas-Saint-Laurent.

Le syndicat représente l’ensemble des professionnels et techniciens à l’échelle du CISSS du Bas-Saint-Laurent. À même titre que les infirmières, une pénurie de personnel attribuable à des conditions d’emploi mésadaptées fragilise différents secteurs d’activités, au point où l’APTS estime qu’environ un emploi sur cinq est actuellement découvert dans les milieux de travail qu’elle représente.

« Ça signifie qu’il n’y a plus de liste de rappel. Imaginez la pression sur les équipes quand une personne est malade ou qu’il y a un congé de maternité. Dans les établissements de santé en périphérie comme au Kamouraska, la situation est encore plus criante, car les équipes sont plus petites, et qu’il y a aussi la proximité de Chaudière-Appalaches, qui crée une ponction au chapitre des travailleurs », s’est insurgé le représentant national pour le Bas-Saint-Laurent.

Le front commun se poursuit partout au Québec aujourd’hui et demain. Avec le mouvement de grève des infirmières (Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec) prévu pour la fin de la semaine et celui de la Fédération autonome de l’enseignement qui représente plusieurs des enseignants en milieu urbain, c’est environ 600 000 travailleurs du secteur public qui auront été sur les lignes de piquetage durant la semaine.

Avec les informations de Maxime Paradis et José Soucy.