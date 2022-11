Le labyrinthe finalement dans les records Guinness

Le promoteur Luc Pelletier a finalement remporté son pari.

Son labyrinthe dans un champ de maïs apparaît sur le site des records Guinness comme le plus grand labyrinthe de maïs temporaire au monde.

Le labyrinthe mesure 266 106 mètres carrés.

Le record lui avait échappé précédemment, car il était composé d’un labyrinthe traditionnel et d’une partie plus artistique.

Le site indique également que Luc Pelletier a commencé à fabriquer des labyrinthes il y a six ans, et qu’il avait décidé de réaliser ce record pour offrir de la reconnaissance et de la visibilité à la ville de La Pocatière.