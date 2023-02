Le mémoire de Saint-Roch-des-Aulnaies déployée sur Anekdote

Saint-Roch-des-Aulnaies fait confiance à la nouvelle application Anekdote pour héberger les souvenirs rattachés à différents lieux de son territoire. Cinquante d’entre eux s’y trouvent déjà, et plusieurs autres en réserve pourraient y être ajoutés ultérieurement.

Ce travail de moine, réalisé au cours deux dernières années, a été dévoilé à la communauté aulnoise le 16 février dernier à la salle communautaire. Il est le fruit de l’implication des membres du Comité culture et patrimoine avec l’appui de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Cette « mémoire collective » consiste en 50 attraits existants ou disparus sur le territoire de Saint-Roch-des-Aulnaies, qui peuvent être consultés par le biais de l’application Anekdote qui en est encore à ses balbutiements au Québec. Géolocalisés sur une carte interactive, ces attraits viennent chacun avec photo, courte histoire, et narration à consulter directement par le biais de l’application. Touristes ou locaux peuvent donc se balader librement dans Saint-Roch-des-Aulnaies, téléphone intelligent à la main, à la découverte de ces curiosités.

« Quand on a commencé le travail, on pensait y aller avec dix attraits. On a présenté le projet à la Municipalité, et comme elle était tout aussi emballée que nous par cette idée, on a décidé de miser le tout pour le tout et d’y aller pour 50 attraits », résume Diane Renaud du Comité culture et patrimoine. Une quinzaine d’autres seraient toujours en banque, et pourrait se retrouver sur l’application à un moment ou l’autre, ajoute-t-elle.

La Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies a assumé les frais relatifs à son inscription à Anekdote, un montant autour de 4500 $ selon le directeur général Stève Dionne. Une somme annuelle d’environ 75 $ est en plus déboursée pour l’hébergement des 50 attraits sur l’application. Le Comité culture et patrimoine s’est quant à lui chargé du travail de vérification historique et de rédaction en lien avec chaque lieu. Denis Castonguay, membre du comité, a été grandement sollicité pour cette phase cruciale du projet, de l’avis de Diane Renaud.

Outil éducatif

Plusieurs municipalités du Québec adoptent actuellement Anekdote. Certaines communautés, comme Saint-Roch-des-Aulnaies, choisissent une approche axée principalement sur l’histoire et le patrimoine, alors que d’autres, comme La Pocatière, mélangent histoire et sites d’intérêt pour la pratique de différents loisirs ou activités sportives. Différents filtres permettent d’ailleurs à l’utilisateur de faire une recherche ciblée sur l’application, selon ce qu’il recherche — commerces, services municipaux, nature et plein air, etc. Par le dévoilement de 50 attraits d’un coup, Saint-Roch-des-Aulnaies croit se distinguer parmi toutes les localités ayant récemment investi Anekdote.

Plus qu’un outil pour les touristes de passage dans la région, le Comité culture et patrimoine décèle dans l’application la possibilité de la moduler selon les événements ayant cours sur le territoire de la municipalité, à différents moments de l’année. Le maire André Simard voit plus loin, et parle d’un outil d’éducation pour les élèves du primaire dans le cadre du cours Univers social. « J’invite le corps enseignant de l’école de la Marée-Montante à s’approprier l’application et à l’utiliser avec leurs élèves. Il y a là du matériel d’intérêt qui permet une belle ouverture sur notre milieu. »