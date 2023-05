Le panneau numérique de la MRC de L’Islet défectueux

Le panneau d’affichage numérique installé en bordure de l’autoroute 20 Est, à la hauteur de L’Islet, est actuellement défectueux.

Appartenant à l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet, il n’affiche désormais qu’à un peu plus de la moitié de sa superficie, avec une qualité d’image qui laisse à désirer.

Contacté le 9 mai à ce sujet, M. Jean Saint-Pierre, directeur général de l’Office, a tout simplement indiqué qu’il s’agissait d’un problème d’ordre technique, et non d’un acte de vandalisme, comme certains auraient pu le croire.

« Une équipe de Québec, spécialisée dans le domaine avec le matériel nécessaire, devrait réparer notre panneau d’ici la fin de la semaine », a-t-il précisé.

Rappelons que le panneau est en fonction depuis près de quatre ans, et qu’il a coûté un peu plus de 180 000 $ pour son acquisition et son installation.

Selon M. Saint-Pierre, ce dernier a été très profitable à l’Office durant la pandémie de la COVID-19, car il a été fortement utilisé par le gouvernement du Québec pour ses nombreux messages publicitaires relatifs aux mesures sanitaires.