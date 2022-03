Le parc bioalimentaire peut prendre son envol

Quatre ans et demi de travail, a tenu à rappeler le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Rosaire Ouellet. « C’est le moment où on a déposé conjointement avec la Ville la demande pour exclure l’équivalent de 9 hectares de terres agricoles auprès de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), de part et d’autre de nos territoires respectifs », a-t-il rappelé.

Une fois l’acquisition du terrain finalisée avec le CDBQ, le parc bioalimentaire pourra désormais accueillir ses premières entreprises. L’automne dernier, Le Placoteux rapportait que le centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Biopterre avait un intérêt pour y réaliser un projet de serres utilisables 12 mois par année et à la fine pointe de la technologie pour y mener des projets de recherches et de l’enseignement aux étudiants du Cégep de La Pocatière inscrits au programme étudiants-chercheur. L’investissement, s’il se concrétise, frôlerait les 6 M$.

« Je me suis engagé à rencontrer des entrepreneurs et on essaie de les rassurer au chapitre de la main-d’œuvre pour l’attirer à La Pocatière. Il y a justement des projets dans les cartons pour le résidentiel, ce qui me fait dire qu’on ne restera pas longtemps en bas de 4000 habitants. Des actions claires sont prévues dans les prochains mois et les prochaines années pour attirer de la main-d’œuvre et inciter les gens déjà ici à demeurer à La Pocatière. Ça va bouger », a-t-il conclu, confiant.