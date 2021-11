Le PCQ de Côte-du-Sud condamne la réaction du gouvernement face aux nouvelles révélations liées à la gestion des CHSLD

À la suite des dernières révélations apportées par la coroner Géhane Kamel et la protectrice du citoyen Marie Rinfret concernant la gestion et la préparation des CHSLD face l’arrivée de la COVID-19, l’association du Parti conservateur du Québec de Côte-du-Sud estime que le gouvernement Legault fait tout en son pouvoir pour détourner l’attention de ce scandale qui démontre à la fois la non-prévoyance du gouvernement, mais qui met également en évidence un système de santé désuet qui, par ses procédures de transmission de l’information datant de l’âge de pierre, a empêché les dirigeants de prendre les bonnes décisions au moment opportun.

« C’est quand même incroyable de voir le gouvernement Legault se servir du dossier du retour des Nordiques de Québec pour tenter de faire oublier le pénible scandale qui vient d’être dévoilé concernant les CHSLD en temps de pandémie. On voit bien que le premier ministre est dans l’embarras et qu’il dira et promettra n’importe quoi afin de demeurer au pouvoir, et ce, quel qu’en soit le prix », a dénoncé Joey Aubé, président de l’Association.

Depuis plus d’un an maintenant, Éric Duhaime demande la mise en place d’une commission d’enquête indépendante sur la gestion gouvernementale de la pandémie, ce qui inclut la gestion des CHSLD durant la même période, ajoute-t-il.

« Il me semble que plus on creuse dans cette histoire, plus on voit que le discours officiel de la CAQ est totalement en contradiction avec ce qui s’est réellement déroulé. C’est d’ailleurs vraiment étrange de voir soudainement les partis d’oppositions se réveiller un an et demi après les faits. Visiblement, l’élection provinciale s’en vient et ceux-ci ne veulent pas perdre la face sur cet enjeu. Tant mieux s’ils ont finalement vu la lumière, mais n’oublions pas que c’est la cheffe du PLQ, Dominique Anglade elle-même, qui proposait des politiques plus radicales que la CAQ sur la gestion de la pandémie, notamment, en forçant la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires de l’État québécois », a renchéri M. Aubé.

Le président conservateur souhaite par ailleurs rappeler aux citoyens de Côte-du-Sud que de nombreuses propositions en santé, éducation, langue et transport ainsi qu’en culture ont été votées lors de leur congrès général ayant eu lieu le week-end dernier. Le PCQ dispose désormais d’une fondation solide afin de préparer a plateforme électorale pour les travailleurs et familles du Québec qui ont été touchés de toute part pendant la crise covidienne.

« On nous a trop souvent blâmé que de parler uniquement de la pandémie, mais maintenant les membres du Parti conservateur du Québec ont voté et amendé des propositions qui serviront de fondation pour nos futurs engagements électoraux que nous présenterons ultérieurement aux Québécois », a conclu Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec.

Source : L’Association du Parti conservateur du Québec de Côte-du-Sud