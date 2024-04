Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés finance 38 projets locaux

Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a récemment annoncé qu’un financement de 777 271 $ venait d’être accordé à 38 organismes de sa circonscription. Les montants alloués varient d’ailleurs de 5 000 $ à 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires dirigés et proposés par des aînés.

Dans les projets choisis, notons l’achat d’équipement pour de l’enregistrement et organisation de capsules vidéo à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud (25 000 $), l’achat d’une thermopompe, d’airs conditionnés portatifs et de vaisselle réutilisable à la paroisse de Saint-Philippe-de-Néri (12 771 $), le remplacement des portes désuètes et achats de poêles, de hottes et d’un congélateur au Club du troisième âge de Saint-Joseph inc. (10 705 $), l’achat de matériel de jardinage et des semences à la Municipalité de Saint-Aubert (12 669 $) et la rénovation du trottoir et des descentes actuelles et installation d’une terrasse, de trottoirs et d’un sentier, Les Habitations à Saint-Pacôme (25 000 $) etc.

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés joue un rôle essentiel en améliorant la qualité de vie de nos aînés en finançant des milliers de projets à travers le pays, y compris dans notre comté. Et cette année, c’est 38 organismes qui nous tiennent à cœur et que vous connaissez qui pourront bénéficier de cette aide financière importante. J’ai par ailleurs hâte de voir tous les projets se bâtir et se concrétiser. Continuons à nous impliquer dans nos organismes, parce que le bien-être de nos aînés, c’est le reflet de notre communauté », a conclu, M. Généreux.