Le projet de regroupement passerait de sept à quatre

Selon une source digne de confiance et bien informée, trois des 7 municipalités engagées dans le projet de fusion se retireraient du processus. Ainsi, Saint-Pacôme, Saint-Denis-De La Bouteillerie et Rivière-Ouelle auraient décidé de jeter l’éponge.

Les maires des sept municipalités jusqu’ici engagées : La Pocatière, Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie et Saint-Roch-des-Aulnaies se sont réunis mercredi matin pour faire le point, suite aux présentations publiques du projet qui ont eu lieu dans chacune des municipalités. C’est lors de cette rencontre que les magistrats de Saint-Pacôme, Saint-Denis-De La Bouteillerie et Rivière-Ouelle auraient fait part de leur désir de demeurer souverain en leur territoire.

Si ces informations s’avèrent exactes, c’est dire que tout le processus de regroupement devra soit être abandonné ou repris à zéro, en tenant compte des désistements, pour n’inclure que quatre municipalités : La Pocatière, Saint-Anne-de-La-Pocatière, Saint-Onésime et Saint-Roch-des-Aulnaies. Toutes les études et tous les calculs devront être refaits, ce qui retardera d’autant la mise en place de la nouvelle mouture.

Le maire de Saint-Roch des Aulnaies, André Simard, a pris part à la rencontre. Sans dévoiler la teneur des discussions, il a affirmé au Placoteux que de nouvelles informations concernant le regroupement seront divulguées cette semaine et que même s’il croit que la majorité des citoyens sont en faveur, « il est possible que nous ne soyons plus sept dans le projet ».

« Après l’exercice, je dirais qu’il pourra y avoir des adaptations suite à des décisions prises par des conseils municipaux. Je ne veux pas en dire plus, le tout sera divulgué par voie de communiqué, mais il est possible que l’on ne soit plus sept », disait-il, ajoutant que, selon lui, les citoyens ont bien accueilli le projet de fusion, même si leurs réactions sont à géométrie variable.

« Il y a moins de 10% des citoyens habiletés à voter dans chacune des municipalités qui se sont déplacés aux rencontres. Je crois que ceux qui sont en faveur constituent la majorité silencieuse et que la population est en faveur du regroupement. Les maires et les conseils municipaux sont en mode écoute. Les réactions de la population font partie de l’exercice. Mais ce dossier est loin d’être terminé. »

Un projet mal ficelé

Un observateur a affirmé au Placoteux ne pas être surpris, puisque le projet initial, tel que présenté, était mal ficelé. « Je trouvais dès le début que la géographie de ce regroupement était tirée par les cheveux, surtout que Saint-Gabriel n’y était pas. À force de tirer, ça a peut-être déchiré », dit-il. Du reste, sur les réseaux sociaux, bon nombre de citoyens se disaient contre le projet. Des groupes Facebook avaient même été formés pour exiger un référendum sur la question.