Le projet du complexe culturel et sportif doit être une priorité pour le gouvernement du Québec en 2024

Les membres du grand comité du complexe culturel et sportif, qui se sont récemment réunis, interpellent à nouveau le gouvernement du Québec pour qu’il accorde une réponse positive au projet en 2024.

« Nous avons fait des pas de géant depuis un an grâce à la collaboration de notre député, M. Rivest. Et même si certains partenaires ont confirmé leur contribution financière il y a 3 ans, ils sont toujours aussi mobilisés, ce qui est tout à leur honneur ! Les acteurs du milieu ont amassé jusqu’à maintenant 2 750 000 $ pour notre projet, en plus de la participation confirmée des municipalités qui est de l’ordre de 6 825 000 $. Avec le volet culturel, c’est plus de 14 millions $ que le milieu investira dans ce projet. C’est énorme. C’est presque 20 % du montant total et, en plus, la région assumera 50 % des frais d’entretien récurrents annuels, ce qui est loin d’être la norme pour les autres projets ailleurs au Québec », a déclaré Frederic Jean, préfet de la MRC de Montmagny.

Au-delà de ses dimensions culturelles et sportives, ce projet, dit-on, incarne une vision audacieuse de collaboration et d’optimisation des infrastructures, notamment en intégrant les besoins du milieu scolaire, de la communauté, des groupes sportifs et culturels et des partenaires locaux.

Le grand comité est aussi reconnaissant des démarches réalisées par le député, M. Mathieu Rivest, pour positionner le projet du complexe à l’Assemblée nationale. Ce modèle de mobilisation, appuyé par le milieu municipal, devrait être pris en considération et reconnu par le gouvernement dans la priorisation des projets.

On lance ainsi un appel au gouvernement du Québec pour qu’il place ce projet parmi ses priorités en 2024. Par cet appel, le grand comité souhaite aussi que le gouvernement permette aux régions de rayonner davantage à titre de milieux modernes et attractifs.

« Nous sommes témoins d’une mobilisation de la population sans précédent. Notre détermination est inébranlable, et nous espérons une réponse positive cette année. L’effort collectif et la persévérance de notre communauté doivent être reconnus par notre gouvernement », a conclu M. Jean.

Source : Nancy Labrecque, directrice générale à la MRC de Montmagny