Le Semoir : Verger de l’Évoluton entame sa troisième année

Arbre-Évolution annonce la participation de cinq classes additionnelles dans son programme écoéducatif Le Semoir : Verger de l’Évolution.

En cette troisième année d’existence, l’initiative mobilisera plus de 400 jeunes de 4e, 5e et 6e année du primaire en provenance de dix écoles du Kamouraska, de L’Islet et de Montmagny.

C’est en 2020 que les premières classes ont embarqué dans l’aventure de pédagogie environnementale que proposent Arbre-Évolution et Le Semoir, et ce, en pleine pandémie. Six avaient décidé d’aller de l’avant. Aujourd’hui, les quelque 125 jeunes de cette première cohorte entament leur troisième et dernière année de formation. « Les élèves suivent nos enseignements depuis deux ans. Lors de la troisième année, les élèves devront développer en sous-groupe un projet d’impact social avec un mentor », explique Marie-Claude Bernier, responsable du programme.

Réel tour de force d’Arbre-Évolution, le modèle d’affaires qui soutient le Semoir repose sur de modestes, mais nombreuses contributions financières offertes par de petits et grands entrepreneurs dans Côte-du-Sud. Les revenus du programme dépasseront les 50 000 $ cette année, permettant ainsi de livrer plus de 100 ateliers d’écoéducation auprès des 20 classes constituant les trois cohortes actuellement inscrites. « Nous sommes dans une époque de grands bouleversements. Tout le monde doit contribuer à sa manière comme il peut. Plus d’une centaine d’entreprises nous accorde leur confiance chaque année pour passer à l’action, pour planter des arbres, éduquer des jeunes, en leur nom, de manière concrète, avec des résultats visibles », raconte Simon Côté d’Arbre-Évolution.

Cette année, les Caisses Desjardins du Nord de L’Islet et du Sud et des Hautes-Terres se sont engagées à un financement de 15 000 $ jusqu’en 2025.