Le Souper du partage des Enfants d’cœur est de retour

Après trois ans de pause forcée, Les Enfants d’cœur sont de retour à l’organisation du Souper du partage; un souper spaghetti aux profits de la Fondation.

Les familles sont invitées à prendre part à ce grand rassemblement le samedi 22 avril prochain à compter de 17 h, à la cafétéria de l’école secondaire Louis-Jacques Casault. Sur place, les grands comme les petits pourront déguster un bon repas tout en profitant de l’animation familiale.

Rappelons que cette soirée-bénéfice est la principale activité de financement de la Fondation. D’année en année, l’événement attire bon nombre de citoyens et de bénévoles, mais cette édition est particulière puisque c’est plus de 1500 billets qui seront mis en circulation pour cette septième édition.

Les billets seront disponibles à partir du 27 mars 2023 au coût de 12 $ par personne et gratuit pour les jeunes âgés de six ans et moins. Les personnes intéressées pourront se les procurer chez Thibault GM Montmagny, OK Pneus André Ouellet, ou auprès des Enfants d’cœur et du personnel des écoles participantes qui seront annoncées prochainement sur la page Facebook de la fondation.

À noter que l’événement se réalise chaque année à moindre coût grâce à de précieux partenaires locaux. Grâce à leur généreuse collaboration, le Souper du partage permet à l’organisme d’amasser annuellement entre 15 000 $ et 20 000 $ afin de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie chez les jeunes de la région. En fait, ce sont près de 250 000 $ qui ont été directement remis dans les écoles de la MRC de Montmagny et de L’Islet afin d’acheter du matériel scolaire sportif grâce aux six dernières éditions de ce souper-bénéfice.

Rappelons que Les Enfants d’cœur a pour mission de soutenir les projets qui encouragent les saines habitudes de vie et un mode de vie actif auprès des jeunes. Pour en apprendre davantage sur la Fondation, il suffit de visiter la page Facebook Les Enfants d’cœur.

Source : Fondation Les Enfants d’cœur