Le Symposium de Peinture célèbre les 350 ans de Kamouraska

Le Symposium de Peinture du Kamouraska est heureux d’annoncer la tenue de son événement annuel, marquant le 350e anniversaire de la fondation de la municipalité. Le coup d’envoi sera donné le 15 juillet avec un 5 à 7 d’ouverture à la chapelle de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, invitant les artistes participants à se rassembler pour célébrer cet événement emblématique.

Cette année, en collaboration avec les caisses Desjardins centre est du Kamouraska en tant que partenaire présentateur de cette soirée V.I.P., une exposition exclusive sera présentée du 19 au 21 juillet à la salle communautaire de Kamouraska. Pour marquer cet anniversaire historique, les visiteurs auront l’occasion privilégiée d’admirer les œuvres des artistes peintes en direct, capturant la splendeur de la région du Kamouraska.

Le vendredi 19 juillet, un cocktail dînatoire VIP sera organisé, offrant aux participants l’opportunité de rencontrer les artistes et d’acquérir des œuvres uniques. Des billets sont disponibles à l’achat au prix de 100$ chacun, comprenant également un rabais de 100$ sur l’achat d’une œuvre pour leurs détenteurs. Pour réserver vos billets, veuillez contacter Madame Stéphanie Morin au 1 438-322-7434.

Les samedi et dimanche 20 et 21 juillet, la salle communautaire de Kamouraska sera ouverte gratuitement au public de 10h à 17h, offrant à chacun l’opportunité d’apprécier les créations des artistes participants et d’échanger avec eux.

En outre, une salle sera mise à disposition des artistes pendant leur séjour à Kamouraska, à partir du 15 juillet 2024, au Théâtre des Prés de St Germain, offerte gratuitement par la municipalité. Cette salle servira de lieu de rencontre et d’inspiration pour les artistes, renforçant ainsi la solidarité artistique de la communauté.

Enfin, le mercredi soir 17 juillet, un souper hot-dogs gratuit sera organisé au petit parc de St Germain, à côté de l’église, offrant aux artistes et aux visiteurs l’occasion de se retrouver et de célébrer ensemble l’art et l’histoire de la région. L’organisation invite tous les amateurs d’art et les résidents à se joindre à eux pour célébrer le 350e anniversaire de la fondation de Kamouraska et à participer à cet événement grandiose. (Source : Symposium de Kamouraska)