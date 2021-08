L’École trilingue Vision prête pour la rentrée

Les derniers préparatifs allaient bon train le lundi 9 août dernier en prévision de la première rentrée scolaire de l’école primaire privée Vision, qui ouvre ses portes à Rivière-du-Loup.

Les travaux majeurs sur la bâtisse au coin des rues Lafontaine et Iberville ont été parsemés de défis, en raison de la pandémie. Reste que l’école primaire d’immersion anglaise ouvrira ses portes le 27 août avec une trentaine d’élèves de maternelle 4 ans, maternelle 5 ans et 1re-2eannée.

« J’ai des amis qui ont envoyé leurs enfants dans d’autres écoles Vision et j’ai toujours rêvé que mes enfants y aillent. Mon but est d’offrir un cadeau dans la vie des enfants : ils vont être bilingues en sortant du primaire. Ça peut être riche pour un enfant de ne pas avoir à faire d’immersion plus tard », a dit l’initiatrice Stéphanie Poitras, également directrice générale d’Aliments Asta à Saint-Alexandre.

Si la capacité pour ces premiers niveaux permet d’inscrire une cinquantaine d’élèves, Stéphanie Poitras s’attendait justement à des inscriptions autour de 30 jeunes pour débuter, majoritairement de la Ville et de la MRC de Rivière-du-Loup. Il faut dire qu’il s’agit d’une toute nouvelle offre pour la région du Bas-Saint-Laurent.

« Ç’a fait la même chose à Québec, ç’a fait la même chose en Beauce, ça commence toujours comme cela. Aujourd’hui, ils refusent des gens. C’est donc dans nos attentes », ajoute Stéphanie Poitras.

Personnel

Le défi de trouver du personnel qualifié a été relevé. L’équipe s’est dite agréablement surprise des candidatures proposées. « C’était ma plus grande crainte et finalement l’appel de la pédagogie, de l’environnement Vision, ça a rejoint beaucoup de gens. On a des professeurs qui nous ont envoyé des messages et étaient prêts à embarquer. On a des gens incroyables qui nous arrivent d’un peu partout », a mentionné la directrice Audrey Grégoire.

L’école a été aménagée dans le souci du plus fin détail. Le stationnement permet aux parents de déposer leurs enfants de façon sécuritaire et directement à la porte arrière où se trouvent les vestiaires. La cour d’école est aménagée avec un petit terrain de soccer synthétique qui peut se transformer en patinoire l’hiver. Un espace de jeu est aussi à l’abri de la pluie. On compte huit classes à l’intérieur, des bureaux, un espace de répit et les rénovations ont permis de relier le traiteur Tout sous un même chef, qui préparera les repas.

Une porte ouverte aura lieu le samedi 14 août en après-midi entre autres pour le grand public, dont des parents qui attendaient de voir de quoi aurait l’air l’école avant d’inscrire leurs enfants.