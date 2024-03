L’équipe de robotique les Pionniers en route vers Houston

L’équipe de robotique FTC de l’école secondaire Bon-Pasteur participait au Championnat provincial de robotique FTC (First tech challenge), le samedi 16 mars, à Montréal. L’équipe des Pionniers a terminé 4e sur 33. Grâce à cette distinction exceptionnelle, les Pionniers sont invités au Championnat du monde qui se tiendra à Houston du 17 au 20 avril.

Grâce à leurs prouesses, les Pionniers ont pu être capitaine d’une alliance qui a accédé à la finale. Les garçons se sont inclinés lors de celle-ci, mais ils ont offert une performance incroyable et digne de mention!

En plus d’être finalistes, Les Pionniers ont remporté le prix Inspiration. Cette récompense est décernée à l’équipe qui incarne le mieux le « défi » du programme Défi Techno FIRST.

L’équipe qui reçoit cette récompense est une solide ambassadrice des programmes FIRST et une équipe FIRST modèle. Elle est une source d’inspiration pour les autres équipes, agissant avec professionnalisme coopératif, à la fois sur le terrain de jeu et en dehors. Cette équipe partage ses expériences et travaille avec unité.

Cette belle équipe est formée de Félix-Antoine Couture, élève de 4e secondaire, Matys Gamache-Poitras, élève de 5e secondaire, Jérémy St-Pierre, élève de 4e secondaire, Eric St-Pierre, mentor en chef et enseignant de sciences, Isabelle Gamache, mentor en chef et enseignante de mathématiques et du profil techno-numérique, Stéphane Couture, mentor, parent bénévole, technicien en instrumentation et contrôle chez Rousseau et Raphaël Journeault, mentor, ancien élève de l’école.

La population suivra votre expérience au Championnat du monde avec grand intérêt.