Les 5@7 des étudiants du sud

Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Région L’Islet et Place aux jeunes L’Islet, avec la collaboration financière de la MRC de L’Islet, invitent à leur tout premier 5@7 des étudiants du sud. L’évènement se tiendra le mercredi 5 avril à compter de 17 h, à la microbrasserie le Noctem Artisans Brasseurs dans le quartier Saint-Roch à Québec.

L’objectif du 5@7 est de réseauter avec les étudiants postsecondaires provenant des sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet : Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Omer, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel et Tourville. « On veut simplement jaser avec les étudiants, connaître leur plan après l’obtention de leur diplôme. S’ils veulent revenir dans notre coin de pays, on est là pour les aider. On peut leur transmettre des offres d’emplois en lien avec leur domaine d’études ou les aider dans la recherche de stage. Nous sommes sensibles au phénomène de départ vers les villes, on veut faire notre part », nous dit Felix Grannary-Garon, agent Place aux jeunes L’Islet.

Le transport vers le 5@7 est offert sans frais. L’autobus arrêtera à trois endroits : le Cégep de La Pocatière, le Centre d’études collégiales de Montmagny et le Cégep de Lévis. Une consommation et des bouchées seront servies sur place. Inscription requise, les places sont limitées.

Source : CJE L’Islet