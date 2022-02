Les Amputés de guerre font la différence dans leur vie

La maman de Zac-Henri Durant, 4 ans de Saint-Pascal, ne s’en cache pas. Sans l’Association des Amputés de guerre pour les guider et les accompagner, leur vie serait tout un « bordel ».

Marie-Camille Ruel et Louis-Charles Durant sont les parents de Zac-Henri, qui a une amputation congénitale à la main et au pied gauches. Dès les premières semaines de sa vie, la famille a fait appel à l’association et sent qu’elle fera partie de toute sa vie.

« Au départ, c’était des séminaires pour nous soutenir comme parents et surtout des réponses à nos nombreuses questions. Maintenant, on sent que Zac-Henri pourrait commencer à avoir besoin d’en parler, puisqu’il a commencé à poser des questions », raconte Marie-Camille Ruel.

En effet, du haut de ses quatre ans dans quelques jours, le petit a verbalisé la semaine dernière son interrogation à savoir qu’il n’était pas pareil comme les autres. « On savait que ça viendrait, mais peut-être pas aussi rapidement », dit sa mère.

Il n’en fallait pas plus pour enclencher des démarches avec l’organisme pour obtenir des trucs et du soutien moral devant les aider à répondre aux questions de leurs garçons. « En grandissant, il aura de plus en plus de questions, de prise de conscience. L’association nous aide à éviter d’être isolés ».

La preuve, après avoir vu sur Facebook une publication parlant d’un garçon avec la même réalité que Zac-Henri, la famille a demandé à être mis en contact avec celle du garçon pour pouvoir échanger avec des gens vivant les mêmes défis. Cela permet aussi à ce que le petit se sente moins isolé, car aucun garçon ne lui ressemble à Saint-Pascal.

Malgré les défis – pour le moment l’attention et mise sur l’utilisation de sa prothèse au pied gauche –, il arrive à faire pratiquement tout ce qu’un petit garçon de son âge peut faire. Il fait de la raquette, patine, etc. « Il court peut-être juste un peu moins vite que les autres, évidemment », dit Marie-Camille Ruel. Sans hésiter, le couple admet que leur vie serait très différente sans le soutien que leur apportent les Amputés de guerre.

D’ici à ce que Zac-Henri grandisse encore et évolue, ils s’assurent de mettre en application les trucs qu’on leur donne pour faire face aux différentes étapes de sa vie. « C’est un garçon dégourdi et sociable et étonnamment mature pour son âge », concluent ses parents.

Les Vainqueurs

Rappelons que ces jours-ci, les plaques porte-clés 2022 de l’Association des Amputés de guerre seront postées aux résidents de la région. Cet envoi se déroulera sur le thème « Nos programmes existent grâce à vous ». Les fonds générés par ce service permettent à l’association d’offrir divers programmes, dont le Programme Les Vainqueurs. Le Service des plaques porte-clés continue d’employer des personnes amputées ou ayant d’autres handicaps et a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires.

Chaque plaque porte-clés a son propre numéro à code confidentiel. Si quelqu’un perd son trousseau de clés, la personne qui le trouvera n’aura qu’à composer le numéro de téléphone sans frais qui figure au dos de la plaque ou à le déposer dans une boîte aux lettres, et il lui sera retourné gratuitement par messageries.