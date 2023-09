Les Arts de la Scène dévoile sa programmation 2023-2024

Les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny annoncent la venue de trois spectacles qui s’ajouteront à la Programmation 2023-2024 déjà bien étoffée.

L’humoriste Michel Barrette livrera une performance inattendue en compagnie d’un invité surprise, Ludovick Bourgeois reprendra les succès du populaire groupe québécois des années 1990 Les BB et la légende Dave Gaudet prépare une soirée haute en couleur où les amateurs d’humour seront rassasiés. Il est important de rester à l’affût, car d’autres annonces sont à venir au cours des prochaines semaines.

Celui qui célèbre 40 ans de carrière se livrera à un exercice particulier, une forme d’improvisation inusitée. Lors de chaque représentation d’Un mot, une histoire, Michel Barrette invite une personnalité publique différente à animer la soirée. Chaque personnalité posera à Michel des questions uniques, lui donnant l’occasion de partager des anecdotes qu’il n’a encore jamais abordées. Pour cette représentation, Michel se raconte à Christian Bégin. La particularité de cette tournée réside dans l’interaction avec le public, puisque les spectateurs ont la possibilité de soumettre leurs propres questions. À voir le samedi 24 février 2024 à 20 h, à la salle Edwin-Bélanger.

Les BB par Ludovick Bourgeois

Qui de mieux placé que Ludovick Bourgeois pour rendre hommage au trio composé de Patrick Bourgeois, François Jean et Alain Lapointe? Dans une mise en scène de Joël Legendre, Ludovick saluera en chansons et en images le parcours artistique, mais également plus personnel, de son célèbre père et du groupe culte Les BB. En compagnie de ses musiciens, Ludovick proposera un voyage dans le temps en revisitant les succès de la formation — Parfums du passé, Seul au combat, Donne-moi ma chance, Tu ne sauras jamais, T’es dans la lune. Le spectacle aura lieu le vendredi 1er mars 2024 à 20 h, à la salle Edwin-Bélanger.

Prêts à rencontrer La légende

Dave Gaudet est un phénomène, une légende. Danseur, musicien, humoriste, il s’est classé parmi le Top 50 de l’émission Canada’s Got Talent et le top 20 de So you think you can dance Canada; il présentera un condensé de ce qu’il fait le mieux, TOUT! Humoriste rassembleur avec 22 années de carrière derrière la cravate, cette bête de scène imprévisible, spontanée, divertissante a gagné le surnom « La légende » par ses pairs et son public. Voyez-le le jeudi 28 mars 2024 à 20 h, à la salle Promutuel Assurance.

Mises en vente

Les membres VIP pourront se procurer leurs billets les 12 et 13 septembre, puis les membres Privilège du 14 au 15 septembre, alors que l’admission générale se fera dès minuit, dans la nuit du 15 au 16 septembre. Tous les détails de la programmation se trouvent au adls.ca.

Notez que le spectacle du duo terrible du blues rock canado-américain Paul DesLauriers et Annika Chambers qui devait avoir lieu le vendredi 20 octobre 2023, sera remis en 2024. Les détenteurs de billets seront avisés.

Source : Les Arts de la Scène de Montmagny