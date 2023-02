Les Ateliers Mon-Choix, un choix judicieux et écoresponsable !

Chaque mois, nous vous parlerons avec grand plaisir des Ateliers Mon-Choix et de sa triple mission éducative, sociale et environnementale. Nous débutons avec le volet environnemental.

Notre entreprise d’économie sociale a vu le jour en 1993, à l’école secondaire Chanoine-Beaudet, dans le cadre d’un projet visant à offrir aux étudiants une véritable expérience de travail. Nommée Mini-entreprise, elle offrait des services de déchiquetage de documents confidentiels. Au fil des années, l’entreprise s’est développée et s’est installée hors des murs de l’école tout en conservant un lien avec le service scolaire pour poursuivre sa mission éducative. Elle s’est incorporée en 2016 pour devenir Les Ateliers Mon-Choix. Depuis, elle n’a cessé de multiplier ses activités à valeur environnementale.

Journée mondiale du recyclage

Les Ateliers Mon-Choix contribue à la Journée mondiale du recyclage, célébrée le 18 mars de chaque année. Cette journée existe depuis plus de dix ans et a pour but de sensibiliser la population à l’importance de recycler et de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Vous pouvez y participer !

En recyclage de papier depuis 2016, les Ateliers Mon-Choix a évité que 1 327 tonnes métriques — ou 1 327 000 kg — de papier se retrouvent au site d’enfouissement ; des lieux de dépôt pour les documents confidentiels, situés dans les bureaux de quinze municipalités dont la liste est sur notre site web, sont accessibles gratuitement à la population du Kamouraska ; un service professionnel, sécuritaire et confidentiel est offert aux entreprises qui peuvent entrer en contact avec nous.

Concernant le textile, le Québec consomme chaque année près de 343 000 tonnes de produits textiles neufs dont 150 000 tonnes sont jetées. Notre entreprise récupère, répare, transforme, revalorise les vêtements et les textiles. Seulement en 2018, c’est 2,5 tonnes de textiles que nous avons ainsi recyclés. La population peut nous faire don des tissus, literies, serviettes, articles de couture, etc. qui seront transformés en produits utiles et de qualité. Les entreprises sont invitées à nous joindre pour la récupération de vêtements de travail ; nous retirons les logos et leur donnons une deuxième vie.

Pour en savoir davantage sur les Ateliers Mon-Choix, visitez notre site Web : https://mon-choix.org/, ou suivez-nous sur Facebook.