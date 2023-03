Les Ateliers Mon-Choix, un tremplin vers l’emploi

Mars est le mois national de l’enseignement coopératif et de l’apprentissage intégré au travail. Notre organisme a pour mission de permettre aux personnes éloignées du marché du travail de développer leurs compétences personnelles, sociales et professionnelles afin de faciliter leur intégration à un emploi par son milieu d’apprentissage novateur et essentiel.

En continuité avec ses débuts, notre organisation accueille les étudiants de l’école secondaire Chanoine-Beaudet inscrits au programme de Formation préparatoire au travail. Accompagnés de l’enseignant, les jeunes vivent, selon un horaire établi, une expérience de travail dans un milieu sécurisant, tout en développant les habiletés nécessaires au marché du travail. Cette initiative a fait ses preuves depuis sa création et concourt à favoriser leur persévérance scolaire.

Un volet pour les adultes s’est ajouté grâce au Programme de préparation à l’emploi (PPE) de Service Québec. Ce programme s’adresse à toute personne sans emploi, ou qui éprouve des difficultés à intégrer un emploi, et qui désire améliorer sa situation. Aux Ateliers Mon-Choix, les participants expérimentent, dans un milieu fiable et encadré, divers plateaux de travail tels que le déchiquetage de papier, avec toutes les étapes nécessaires au processus. Le déchiquetage de papier est accessible uniquement aux personnes répondant à des normes strictes de sécurité. Un volet couture est disponible, incluant les étapes de confection, la récupération d’articles de couture, avec des possibilités de sérigraphie et de broderie. De plus, divers contrats d’entreprises du milieu permettent de diversifier les ateliers. Ces plateaux sont dotés d’équipements industriels. La Boutique Mon-Choix offre, de son côté, plusieurs possibilités permettant d’acquérir des compétences associées au commerce de détail. Les stages du PPE sont d’une durée de 20 semaines, à raison de 20 heures par semaine. Une compensation financière est offerte aux stagiaires.

Une intervenante spécialisée en intégration socioprofessionnelle accompagne tout ce monde vers la réussite. Par son accompagnement, sa bienveillance, son écoute, ainsi que son suivi pédagogique et personnel individualisé, elle permet que les participants repartent la tête haute, avec une plus grande estime de soi, une meilleure confiance en soi, et un bagage pour entreprendre une vie professionnelle. Si vous êtes intéressé ou vous voulez en savoir plus, demandez à parler à Johanne Hudon.

« Un milieu de travail compréhensif et flexible! » — Une participante

« J’aime tout, ici. Mon stage me donne beaucoup d’expérience; ça m’aide à me préparer à l’emploi. J’apprends à avoir de la patience, à communiquer correctement, à gérer mes émotions et à me faire respecter. » — Un participant