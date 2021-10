Les Croix de Chemin… elles sont toujours là

Au début des 1970, une équipe d’étudiants, sous la direction du professeur d’ethnologie de l’Université Laval Jean Simard, ont dénombré 2863 croix de chemin sur le territoire du Québec. Se retrouvant surtout en milieu rural, on en compte près de 140 sur les territoires des MRC de L’Islet et de Kamouraska.

Selon Jean Simard, certaines d’entre elles peuvent être considérées comme des trésors. Construit avant 1920, elles se présentent notamment sous la forme de calvaires qui comprennent un christ en croix sculpté et des personnages ayant assisté à sa mort. On trouve ainsi 16 croix et calvaires dans la MRC de Kamouraska et 15 dans celle de L’Islet.