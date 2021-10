Les dessous du développement aérien au Québec

Un auteur originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Chouinard, vient tout juste de publier un livre sur l’évolution de l’industrie québécoise du transport aérien et sa contribution à l’histoire économique régionale.

Normand Chouinard est né à Saint-Jean-Port-Joli en 1956 et a étudié au Cégep de La Pocatière avant de poursuivre ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a ensuite fait carrière dans diverses institutions financières dans le domaine du financement d’entreprises québécoises. Au moment de sa retraite, en juillet 2018, il occupait le poste de premier vice-président aux Investissements au Fonds de Solidarité FTQ.

C’est en écoutant les anecdotes de son beau-père qui a eu une belle carrière dans le domaine aérien en Gaspésie qu’il a eu l’idée de faire des recherches et de proposer ce livre, qui s’adresse aux adeptes de l’histoire économique du Québec dans son sens large et à ceux qui ont un intérêt pour les régions et leur développement.