Les élèves du primaire de retour en classe dès lundi dans L’Islet

La troisième vague ralentit au Québec et la situation s’améliore dans plusieurs régions. Le gouvernement Legault a annoncé mardi en point de presse le retour en classe des élèves du primaire dès lundi prochain, notamment dans la MRC de L’Islet.

Seuls les élèves du primaire des MRC de la Beauce, des Etchemins et d’une partie de Bellechasse ne retourneront pas en classe lundi. Aucun changement n’est toutefois prévu pour les écoles secondaires qui demeurent fermées. Les commerces non essentiels demeurent fermés et le couvre-feu continuent aussi de s’appliquer à 20 h pour tout Chaudière-Appalaches.