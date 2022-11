Les entreprises touristiques de l’Est-du-Québec réunies pour Les Rendez-vous du Québec maritime

Plus de 90 intervenants de l’industrie touristique ont pris part aux Rendez-vous du Québec maritime, les 1er et 2 novembre au Riôtel Matane.

En plus de réseauter avec leurs pairs, ils ont pu assister à une programmation des plus variées, collée sur la nouvelle réalité de l’industrie et tournée vers l’avenir, celui d’une industrie forte, durable et innovante. Ce fut également l’occasion pour tous de célébrer les 25 ans de l’organisation. Plusieurs sujets d’actualité ont été traités au cours de ces deux demi-journées : le tourisme durable, l’allongement de la saison touristique et des périodes d’emploi, les collaborations à succès entre entreprises autochtones et allochtones, l’innovation comme outil de promotion des entreprises touristiques, et des destinations ainsi que des habitudes de voyage des visiteurs hors Québec.

Le Québec maritime a également profité de l’occasion pour présenter aux participants les éléments clés de sa planification marketing 2023-2026, réalisée en collaboration avec Vignola Stratégies d’affaires. Cette programmation riche et variée a donné lieu à des échanges intéressants et constructifs. Notons que l’événement était aussi disponible en webdiffusion.

L’événement ayant accueilli des participants provenant de plusieurs régions du Québec, notamment des grands centres urbains, il était important pour Le Québec maritime de faire sa part pour diminuer l’impact de ces déplacements. Ce sont donc 5,67 tonnes de CO 2 équivalents qui ont été compensées par l’achat de crédits carbone éducatifs via Carbone Scol’ERE, qui propose un programme éducatif clé en main dans les écoles primaires du Québec.

Source : Le Québec maritime