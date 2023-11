Les fermes duBreton sont maintenant certifiées par le California Animal Care Program

En tant que leader dans le domaine du bien-être animal, duBreton annonce être l’une des premières entreprises à être certifiée et prête pour la mise en œuvre de la Proposition 12 de la Californie, qui restreint l’utilisation des cages de gestation et exige un espace de 24 pieds carrés par truie.

« Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape, puisque non seulement nous sommes conformes, mais également entièrement audités et prêts pour l’entrée en vigueur de la Proposition 12 de la Californie le 1er janvier 2024 », a déclaré le président de l’entreprise, Vincent Breton.

Les fermes duBreton sont spécialisées dans le bien-être des animaux depuis des décennies. Elles élèvent des porcs sans cage depuis 2003 et grâce à ses certifications biologiques, Certified Humane et GAP 5-step, elles respectent, mais dépassent aussi largement les exigences de la Prop 12. Elles sont fermement convaincus que toutes les certifications apportent une valeur ajoutée considérable aux produits.

Le réseau de plus de 300 fermes familiales n’utilise pas de cage de gestation, ne permet pas les altérations physiques comme la taille des queues et des dents, et ne permet pas l’usage d’antibiotiques, d’hormones de croissance ou de sous-produits animaux. Les animaux bénéficient du double, voire du triple de l’espace que dans un élevage conventionnel et ils profitent d’un couvert de paille pour exprimer leur comportement naturel.

Source : duBreton