Les Jeux du Québec de Rivière-du-Loup 2022 annulés

Sans surprise, les Jeux du Québec qui devaient se tenir à Rivière-du-Loup, ainsi qu’à Saint-Pascal et La Pocatière, ont été officiellement annulés en raison du variant Omicron.

« La finale n’aura pas lieu en mars prochain, à cause de la pandémie. On évalue actuellement la possibilité d’un report en 2023, mais la décision ne sera pas dévoilée aujourd’hui », a dit d’entrée de jeu Isabelle Ducharme, directrice générale de Sport Québec, lors d’un point de presse tenu sur Zoom lundi après-midi.

Jusqu’au 15 décembre, l’organisation était convaincue de pouvoir tenir l’événement. Le variant Omicron a gâché la fête.

La pratique sportive est désormais difficile, en raison des contraintes pour éviter la propagation de la COVID-19. Il est seulement possible de s’entraîner en solo ou en duo, lorsque le sport se tient à l’intérieur.

Aucune compétition ou tournoi ne peut être tenu. 16 % des finales régionales seulement avaient eu lieu à ce jour et plusieurs devaient se tenir en janvier et février pour qualifier les sportifs en prévision des Jeux du Québec devant avoir lieu lors de la première semaine du mois de mars. Certaines épreuves sportives devaient se tenir à Saint-Pascal et La Pocatière et des jeunes devaient être hébergés au Kamouraska.

« Avec 3000 athlètes, 2500 bénévoles et des centaines de représentants, ce serait plus de 7000 personnes qui seraient arrivées à Rivière-du-Loup. Ce ne serait pas possible de servir des repas dans les restaurants. De l’hébergement dans les classes, ce ne serait pas possible. Transporter des athlètes dans des autobus voyageurs à pleine capacité, ce ne serait pas possible », a énuméré Mme Ducharme.

Le dernier mois a décidément fait basculer l’événement. L’organisation était passablement avancée, d’autant plus que l’édition 2021 avait aussi été annulée, mais qu’on gardait le cap pour mars 2022. Cela devait représenter les 50 ans des Jeux du Québec qui se sont tenus à Rivière-du-Loup en 1971.

« C’était une décision difficile à prendre, mais qui était devenu d’une évidence. Annuler un événement de cette envergure est un coup dur », a commenté le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille.

La décision de reporter les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2023 n’est pas prise. Les ressources financières, les ressources humaines, la pandémie, les partenaires, la disponibilité des plateaux sportifs seront des éléments à étudier.