Les paniers de Noël ont comblé les besoins

Les 427 paniers de Noël, bonifiés des bons d’achat de plusieurs municipalités et de l’aide du gouvernement en décembre, semblent avoir comblé les besoins du temps des Fêtes dans la région, grâce à Moisson Kamouraska.

« Habituellement, après les paniers de Noël, on reçoit une quinzaine de demandes d’urgence pour ceux qui n’en n’ont pas eu assez. Cette année, ce fut très tranquille », indiquait la directrice de Moisson Kamouraska, Mireille Lizotte.

Au-delà des traditionnels paniers, des bons d’achat ont été ajoutés en certains endroits. Le versement des 600 $ ou 400 $ par le gouvernement de François Legault semble également avoir aidé plusieurs personnes en situation précaire à passer un meilleur temps des Fêtes.

Par ailleurs, malgré la situation économique instable, les donateurs étaient au rendez-vous, avec 2500 lb de denrées. Ces deux dernières années, aucune denrée n’avait été recueillie en raison de la pandémie.

Sur le plan financier, 32 525 $ ont été amassés pour compléter les paniers, un peu en deçà de l’an dernier. Moisson Kamouraska a déboursé pour sa part 61 000 $ pour acheter des aliments. Une cinquantaine de personnes ont participé bénévolement à la confection des paniers de Noëls, ce qui montre l’ampleur de la tâche.

« Tranquillement pas vite, on va vers un retour à la normale avec nos demandes plus récurrentes qui recommencent, et le retour des étudiants », ajoute Mireille Lizotte.

Mentionnons qu’à la fin février, l’organisme fermera deux semaines pour réaliser son déménagement dans de nouveaux espaces lui appartenant. Un suivi sera fait pour les demandes urgentes durant la période de fermeture.