Les Panthères du Haut-Madawaska feront leur entrée dans le Circuit sénior KRTB

Le Circuit sénior KRTB, qui entamera au mois d’octobre prochain sa troisième année d’existence, accueillera cette saison une toute nouvelle formation, en l’occurrence les Panthères du Haut-Madawaska du Nouveau-Brunswick.

Il s’agit de la sixième équipe du circuit, avec Les Seigneurs de La Pocatière, champions des séries de la dernière saison, l’Impérial de Saint-Pascal, le Frontalier/Construction Unic du Trans, le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien, et Les Prédateurs Carquest Témiscouata.

Les Panthères du Madawaska, rappelons-le, s’étaient retirées en octobre dernier de la campagne 2022-2023 du Circuit régional de hockey du Nouveau-Brunswick en raison d’un manque de joueurs locaux.

Contacté par Le Placoteux à cet effet, le commissaire du circuit Stéfan Paradis, qui cumule plus de 35 ans dans le domaine du hockey, s’est dit très heureux de l’arrivée d’une nouvelle équipe. « Le Circuit sénior KRTB se porte très bien, et je suis très positif pour notre troisième saison », a-t-il affirmé.

Concernant la possibilité d’accueillir d’autres formations éventuellement, M. Paradis laisse la porte ouverte.

« Nous avions également eu des discussions avec le Décor Mercier de Montmagny, mais il ne possédait pas, au moment des échanges, tous les critères pour adhérer à notre circuit », a-t-il ajouté.

Pour la saison prochaine, chaque formation jouera 15 parties en saison régulière. Pour les séries éliminatoires, la première et la deuxième position auront un engagement pour la première ronde, alors que la troisième position affrontera la sixième, et que la quatrième se mesurera à la cinquième position, et ce, dans des séries en formule trois de cinq. Par contre, la demi-finale et la finale seront en formule traditionnelle de quatre de sept.

Notons qu’il y aura une légère augmentation de 1 $ au guichet pour les adultes, en saison et en séries, par rapport à la saison précédente. Le prix d’entrée sera donc cette année de 6 $ pour les parties de saison, et de 8 $ pour celles en série, dans tous les arénas du circuit.