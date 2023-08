Les produits Purenat de Saint-Alexandre font leur entrée chez Walmart

Les produits corporels et ménagers écologiques Purenat, reconnus pour leur efficacité et leur durabilité et appartenant à l’entreprise Total Fabrication de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, sont désormais en vente sur les rayons de tous les Walmart de la province.

Il s’agit ainsi d’une nouvelle surface de vente importante pour les produits de l’entreprise régionale, puisque ceux-ci sont déjà sur les tablettes de plus de 300 pharmacies à travers le Québec et l’Ontario, en plus d’être disponibles en ligne chez Costco.

La section bio des 66 magasins à grande surface de Walmart offrira donc à la population jusqu’à huit différents produits de la marque locale. Parmi ceux-ci, on retrouve les solutions phares de Purenat, soit deux types de liquide à vaisselle, le nettoyant tout usage, le nettoyant pour acier inoxydable, le nettoyant et protecteur pour cuir, le nettoyant pour la cuvette, le nettoyant pour la vitrocéramique, ainsi que le désinfectant pour surfaces.

La division appelée naguère Purenature profite également de cette grande étape pour effectuer sa transition vers sa nouvelle appellation, Purenat. Fondée en 2018, l’entreprise alexandrine se dit ainsi fière de guider l’industrie vers une consommation plus respectueuse de l’environnement.

« Intégrer la chaîne Walmart représentait une évolution naturelle pour l’entreprise. Les études de marché ayant révélé la tendance en faveur des produits locaux et écoresponsables, Purenat se positionnait donc comme un partenaire de choix pour Walmart, offrant des options durables avec des produits sains et efficaces pour la maison », a déclaré Anthony Poitras, directeur général de Total Fabrication.

Ce dernier estime qu’il s’agit d’une fierté pour l’entreprise d’ouvrir le chemin dans l’industrie afin d’obtenir, sans compromis, une consommation plus écoresponsable et locale. Il aura toutefois fallu plus d’un an et demi de négociations avec la direction de Walmart pour que les produits Purenat puissent faire leur apparition chez le plus puissant détaillant du monde.

« Nous saisissons cette opportunité avec détermination et audace. Il faut également admettre que c’est aussi un très beau cheminement pour l’entreprise d’être sur les tablettes du plus grand joueur dans le domaine », a-t-il conclu.

L’entreprise Total Fabrication aimerait ultérieurement que les produits Purenat soient également vendus dans les Walmart canadiens, et même dans ceux situés au pays de l’Oncle Sam.

1-Exemplaire d’un produit Purenat vendu au Walmart. Photo : courtoisie