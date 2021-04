Les saisons du poulain sur la scène de la Salle André-Gagnon

Inspiré de fables et de légendes d’Europe de l’Est mettant en scène des chevaux et des loups, Les saisons du poulain raconte l’histoire d’un petit cheval qui, à l’aube de son premier printemps, joue et découvre les personnages qui l’entourent. C’est aussi une histoire toute simple et profonde de l’apprentissage de la vie et de l’autonomie en suivant le fil des saisons. Les enfants se reconnaitront dans ce petit poulain en train de devenir grand. Le scénario a été pensé en fonction de questions que se posent les enfants, à leur besoin d’être aimés sans savoir comment s’y prendre, aux premières rencontres qui marquent nos pas, à un âge où le bonheur et le malheur sont énormes et semblent définitifs. Le public sera accueilli dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Le nombre de sièges mis en vente est donc très limité. Il est recommandé d’acheter vos billets à l’avance. Ils sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.