L’étude sur le regroupement municipal avance

L’étude sur le regroupement municipal à l’ouest de la MRC de Kamouraska, lancée en novembre 2022, avance selon les objectifs définis par les municipalités impliquées, notamment La Pocatière, Rivière-Ouelle, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth et Saint-Pacôme. Les objectifs incluent l’analyse socioculturelle, économique, géographique et politique, l’identification des principaux enjeux, les conditions d’appartenance à la MRC, les impacts financiers et fiscaux, ainsi que la gestion des aléas administratifs.

Durant cette étude, Saint-Gabriel-Lalemant a décidé de se retirer, tandis que Saint-Roch-des-Aulnaies a rejoint le processus. Les maires soulignent l’importance de ce regroupement pour anticiper les défis et assurer le développement. Ils mettent en avant les bénéfices potentiels en termes de gestion des services, de recrutement de personnel et de rétention des ressources humaines.

La Ville de La Pocatière, en tant que ville centrale, insiste sur la nécessité de maintenir les services de proximité, notamment dans le domaine de la santé. Tous les maires reconnaissent l’importance de créer une masse critique pour renforcer la représentation politique et le leadership régional.

L’analyse des impacts financiers et fiscaux est en cours, avec l’assistance d’experts en fiscalité municipale. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a présenté les processus et l’échéancier des prochains mois aux conseils municipaux, avec des rencontres publiques prévues pour informer les citoyens sur l’avancée de l’étude.

Enfin, les maires soulignent l’opportunité unique de repenser l’approche municipale, d’explorer de nouvelles idées et de mettre en œuvre des solutions innovantes pour répondre aux besoins changeants de la communauté. Ils affirment que l’unification des forces permettra de mieux préparer l’avenir et de construire une communauté durable et prospère.