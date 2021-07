L’Everest protège quatre joueurs supplémentaires

Au cours du printemps dernier, l’Everest avait annoncé la protection de l’attaquant Vincent Boulet en raison des protections territoriales. L’organisation de la Côte-du-Sud annonce maintenant la sauvegarde de quatre joueurs supplémentaires afin de compléter sa banque de cinq protections admissibles à chaque année.

La formation de la Rive-Sud du Saint-Laurent ajoute quatre attaquants natifs de Lévis. Thomas Paquet, Tristan Giroux et Olivier Dubois évolueront dans leur année de 16 ans au cours de la prochaine campagne. Pour sa part, Raphaël Tremblay rejoindra Vincent Boulet alors que la campagne 2021-2022 sera celle de ses 17 ans.

Les quatre nouveaux venus ont tous évolué sous le programme de la Pointe-Lévy en 2019-2020. Thomas Paquet a totalisé 17 points lors de la dernière campagne complète. Tristan Giroux a complété sa dernière saison Bantam avec six buts et huit passes. Il était en voie d’évoluer avec les Chevaliers de Lévis, du Midget AAA, la saison dernière.

Olivier Dubois a pour sa part obtenu une fiche de neuf points il y a deux saisons et il était lui aussi un membre à venir des Chevaliers.

Finalement, Raphaël Tremblay a joué la saison 2019-2020 dans le Midget Espoir. En 22 rencontres, il a touché la cible à cinq reprises et s’est fait complice de ses coéquipiers à 17 occasions.

Les cinq joueurs protégés prendront part aux séances de camp d’entraînement qui se dérouleront vers la fin du mois d’août.

Source : L’Everest