LG Cloutier obtient un sceau d’excellence pour la conciliation travail-famille

L’entreprise LG Cloutier de L’Islet fait partie des 37 entreprises – dont deux seulement dans le domaine manufacturier – qui ont obtenu leur sceau d’excellence permettant de reconnaître leurs bonnes pratiques de conciliation travail-famille.

Le sceau « Concilivi », approuvé par le gouvernement du Québec, est maintenant apposé auprès du nom LG Cloutier, qui fait de la sous-traitance de pièces pour d’autres manufacturiers dans les domaines médical, de l’aéronautique et industriel.

La mise en place d’une série de mesures qui favorisent la conciliation du travail et de la famille s’est échelonnée sur plusieurs années, selon la volonté de la famille Rancourt-Grenier, qui est en mode repreneuriat de l’entreprise familiale.

« C’est sûr que le domaine manufacturier, c’est un monde très conservateur. Ça prenait du temps pour mettre en place des mesures permettant d’obtenir ce sceau, mais en plus, nous avons décidé d’aller encore plus loin, on en a ajouté », indiquait Valérie Rancourt-Grenier.