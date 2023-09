L’Halloween à La Pocatière, « ça grouille en bibitte! »

La 17e édition de L’Halloween à La Pocatière sous le thème « ça grouille en bibitte », en mettra encore plein la vue aux 10 000 visiteurs attendus. Cette grande fête automnale qui se déroulera du 25 au 28 octobre prochains offrira ainsi une pléthore d’activités pour tous les groupes d’âge voulant souligner le Nouvel An celtique ou tout simplement vibrer au rythme des sorcières et des petits monstres dans une ambiance festive et familiale.

Le célèbre animateur de radio originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Marto Napoli sera encore une fois cette année le porte-parole de l’événement.

« Son enthousiasme et ses talents de communicateurs sont toujours un ajout majeur pour notre évènement », a souligné Louise Lacoursière, coordonnatrice des communications à la Ville de La Pocatière.

La programmation de la 17e édition demeure très prometteuse. Considérée comme étant inclusive par ses nombreuses activités dites intergénérationnelles, elle impliquera différents groupes de la communauté locale. En effet, les festivités débuteront par la tournée des résidences pour aînés où ces derniers pourront manipuler, voire déguster divers insectes grâce à la tournée de la Bibitte mobile.

Il y aura également un ajout cette année aux festivités, soit la possibilité de rencontrer l’auteure de polar noir, Annie Bélanger, qui viendra présenter son dernier roman à la Mosaïque, Neuf lunes. À noter que pour cette activité, le visiteur devra avoir 18 ans tout en apportant son cellulaire ainsi que ses écouteurs afin de vivre une immersion complète dans l’univers de la romancière. Le tout sera suivi au même endroit d’une soirée spéciale Loups-Garous.

Le jeudi, découvrez le monde d’Entomopolis – La cité des insectes, ce circuit théâtral interactif élaboré par la troupe Cent Mille Lieux, qui aura lieu à la montagne du Collège en soirée. Deux versions sont proposées : familiale ou chair de poule. Il est important de noter que les départs sont à heures fixes et que des réservations sont nécessaires pour participer à cette activité.

Les incontournables sont évidemment de retour, notamment le Hallow Party, la soirée d’horreur, la maison hantée du Centre La Pocatière, Livre en fête!, le maquillage et les Clairs de lune, pour ne nommer que ceux-là. Nouveauté cette année, animation avec les animateurs naturalistes de la Bibitte Mobille! et d’Éducazoo, et le Just dance géant dans le stationnement de la Cathédrale.

À voir aussi durant tout le mois d’octobre, l’exposition de livres d’Halloween à La Mosaïque, une exposition de costume réalisée par la costumière Mireille Lachance et présentée à la bibliothèque ainsi que le Grand labyrinthe Kamouraska.

Le point culminant demeure la soirée du samedi 28 octobre, avec la fête populaire sur la 4e avenue Painchaud, la maison hantée au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les musiciens, les artistes de rue, la cabine photographique, les jeux gonflables, les mascottes, les bonbons, le défilé et les feux d’artifice.

« On s’en fait parler 12 mois par année de nos festivités de l’Halloween à La Pocatière », a ajouté Louise Lacoursière, qui a rappelé au passage que l’événement avait un budget de près de 65 000 $, dont une somme de 20 000 $ vient des commanditaires.

Quant au maire de l’endroit, Vincent Bérubé, la fête de l’Halloween demeure l’événement phare de La Pocatière faisant le plus rayonner la ville. « C’est une fête qui nous donne une grande crédibilité autant pour la région du Kamouraska que pour le Bas-Saint-Laurent », a-t-il conclu.