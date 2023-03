LHCS : Le Pavage Jirico tire de l’arrière en demi-finale

Avec une égalité de 1-1 dans la demi-finale de la série, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et les Mercenaires de Lotbinière ont repris les hostilités au cours de la dernière fin de semaine. Le match numéro trois de cette série était présenté le vendredi 10 mars à l’aréna de Saint-Gilles, et les Mercenaires, menés par un doublé de Tommy Desrochers, ont pris les devants 2-1 dans cette série en vertu d’un gain de 4-1 devant le Pavage Jirico. Cette série quatre de sept se poursuivait samedi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, et les Mercenaires ont signé un gain de 5-1, prenant une confortable avance de 3-1, et une sérieuse option sur une participation à la grande finale. Le Pavage Jirico fera face à l’élimination vendredi prochain à Saint-Gilles.

Source : LHCS