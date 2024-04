Lily Thibodeau en résidence d’artiste

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) et le Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) ont procédé à la sélection de l’artiste qui réalisera la toute première résidence, dans le cadre du développement du volet technique d’un spectacle en création. C’est Lily Thibodeau a été choisie par consensus à la suite des délibérations.

Cette chanteuse et comédienne polyvalente joue de la guitare, du piano et des percussions dans les styles jazz, swing, populaire, folk et blues. Elle ressortira de la résidence avec un devis complet, élaboré par les étudiants de Production scénique – Régie et techniques scéniques (RTS) du CECM, qui offrent de veiller à la logistique scénique de son futur spectacle.

« J’ai entendu parler du projet en naviguant sur les médias sociaux. J’ai tout de suite été interpellée, car c’est exactement le genre de résidence dont j’ai besoin en ce moment pour raffiner mon spectacle solo », dit-elle. « J’adore collaborer avec les jeunes apprentis professionnels des arts de la scène de ma région. Je souhaite intégrer des équipements techniques spécialisés à mon spectacle et peaufiner mon plan d’éclairages ».

Du 22 au 24 avril et du 20 au 24 mai, les étudiants pourront expérimenter les notions fraîchement apprises sous la supervision du corps professoral, avant de présenter le fruit de cette collaboration au public. Cette initiative est une avancée de plus dans la démarche d’apprentissage en milieu de travail, qui se concrétise depuis l’application du nouveau programme RTS en septembre 2023. Une dizaine de candidatures ont été reçues pour cette première édition.